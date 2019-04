Gabriele Detti Primo Al Mondo E Record Italiano Nei 400 Stile Libero

Dopo i 50 metri dorso maschili e gli 880 metri stile libero femminili, a far esultare le tribune dello Stadio del Nuoto di Riccione è Gabriele Detti

400 METRI STILE LIBERO MASCHILI

Il campione del Mondo in carica degli 800 metri stile libero, nonché bronzo olimpico a Rio 2016 dei 400 e 1500 metri, Gabriele Detti,deve nuotare in finale il tempo minimo di qualificazione fissato a 3:46.9. Nelle batterie del mattino è stato l’unico a nuotare sub 3:50, chiudendo con il primo tempo, 3:48.32. Dopo una stagione fermo ai box, Detti ha nuotato questa distanza in vasca lunga il 02 Marzo, al Trofeo Città di Milano, fermando il crono a 3:47.60.

Gabriele Detti scende in acqua in gran forma nuotando subito sotto il record italiano.

Chiude in 3:43.36 eguagliando il suo precedente Record stabilito qui a Riccione nel 2017.

Questi i passaggi di Detti:

50 metri (26.12)

100 metri 54.07

150 metri: 1’22.1

200 metri 1’50.65

250 metri 2’18.97

300 metri 2’47.56

350 metri 3’15.83

400 metri 3:43.36 (28.50)

Dopo la performance di stasera Gabriele Detti supera Sun Yang nella classifica mondiale e siede sul trono dei 400 metri stile libero.

Ai Mondiali di Gwangju Detti volerà con il giovane compagno di allenamento Marco De Tullio. Il talento pugliese che si allena al Centro Federale di Ostia, chiude in 3:46.89 e per la prima volta guadagna la nazionale maggiore.

Bronzo con il tempo di 3:47.46 Domenico Acerenza.

