800SL-Detti E Paltrinieri Conquistano La Vetta Del Ranking Mondiale

Un pomeriggio che profuma di Mondiale quello che si è appena aperto qui allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Sarà impossibile rimanere seduti tranquilli, in acqua in due ore vedremo i migliori atleti del panorama nazionale.

Si inizia con la coppia Gabriele Detti/Gregorio Paltrinieri nella serie veloce degli 800 metri stile libero.

Si prosegue con i misti, specialità di Ilaria Cusinato per poi buttarci sulla “Gara Regina”.

Le due vasche a stile libero vedranno sui blocchi della gara femminile: Federica Pellegrini, Silvia Di Pietro, Erika Ferraioli, Paola Biagioli, Laura Letrari, Giada Galizi, Giorgia Biondani, Maria Ginevra Masciopinto.

La gara maschile vedrà partire quattro atleti con il medesimo tempo di ingresso: Santo Condorelli, Luca Dotto, Alessandro Miressi, Ivano Vendrame.

Il dolce alla fine del pomeriggio verrà invece offerto dalla triplice Campionessa Europea Simona Quadarella. Dopo i risultati raggiunti negli 800 e 200 metri stile libero, Simona nuoterà i 1500 metri, alla ricerca non solo del tempo limite per i Mondiali, ma anche di una prestazione rilevante.

POMERIGGIO ORE 18.00

800 m Stile Libero maschi – Serie veloce

200 m Misti femmine – Finale

200m Misti maschi – Finale

100 m Stile Libero femmine – Finale

100m Stile Libero maschi – Finale

1500 m Stile Libero femmine – Serie veloce

800 METRI STILE LIBERO MASCHILI

Tempo di qualificazione 7:51.06

ORO DETTI Gabriele 7’43.83 ARGENTO PALTRINIERI Gregorio 7’45.35 BRONZO ACERENZA Domenico 7’47.20

Tre medaglie olimpiche in due. Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti tornano a gareggiare fianco a fianco. Gli 800 metri sembra “affare di Ostia”. Le quattro corsie centrali sono infatti occupate da atleti che fanno parte dello stesso gruppo di allenamento al Centro Federale di Ostia, allenati dal tecnico federale Stefano Morini.

Nella giornata di apertura di questi campionati, Gabriele Detti, che è il Campione del Mondo in carica in questa distanza, ha fatto registrare il Record italiano nei 400 metri stile libero, con il tempo di 3:43.36, prima prestazione mondiale stagionale. In quella gara conquistava il suo posto nella nazionale per i Mondiali di Gwangju, Marco De Tullio, che stasera tenta il bis.

La gara èè avvincente sin dalle prime bracciate con Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri che nuotano fianco a fianco.

Per la prima metà è Paltrinieri a condurre, finché Gabriele Detti non inserisce la quinta marcia negli ultimi 100 metri e tocca in 7:43.83.

Gregorio Paltrinieri è secondo con il tempo di 7:45.35, mentre Domenico Acerenza sigla un ottimo 7:47.20 per conquistare il bronzo.

Ora Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri siedono rispettivamente alla prima e seconda posizione del ranking mondiale stagionale. Ranking nel quale entra anche Domenico Acerenza prepotentemente, prendendosi il quarto posto

APPROFONDIMENTI

SWIMSWAM ITALIA STA SEGUENDO IL CAMPIONATO ASSOLUTO ITALIANO UNIPOL SAI 2019 DAL VIVO. SEGUICI SUI SOCIAL E SU WEB PER NON PERDERE NEMMENO UNA BRACCIATA!