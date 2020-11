A Roma Silvia Di Pietro Nuota Il PB Nei 100 Stile A 4 Decimi Dal RI

1° PROVA DI QUALIFICAZIONE REGIONALE PER CAMPIONATO ASSOLUTO/CRITERIA

14 – 15 Novembre 2020 – ROMA

Concentramento A/G: Centro Federale di Pietralata

Concentramento B/C: Aquaniene

Viterbo – Concentramento D

Concentramento E – Frosinone

Ostia – Centro Federale: Concentramento F

Vasca corta 25 metri

Cronometraggio manuale

A Roma è iniziata ieri la prima prova di qualificazione regionale per il Campionato Assoluto primaverile e per i Criteria Nazionali Giovanili.

Ricordiamo che i Criteria Nazionali Giovanili si svolgeranno nella Piscina dello Stadio del nuoto di Riccione dal 9 al 14 Aprile 2021. Quest’anno non basterà aver nuotato il tempo limite indicato nella tabella. Potranno infatti partecipare ai Criteria soltanto 10 atleti maschi e 10 atlete femmine per categoria per ogni distanza e stile di gara.

Durante il primo giorno della manifestazione regionale, Silvia Di Pietro ha nuotato i 50 ed i 100 metri stile libero femminili. Nelle due vasche veloci ha fermato il tempo in 24.10.

Nei 100 ha fatto segnare il crono di 52.50. E’ la prima volta nella sua carriera che la Di Pietro nuota i 100 metri stile libero sotto il muro dei 53 secondi.

Il tempo realizzato ieri a Roma è il suo personal best di sempre. Il precedente lo aveva nuotato come prima staffettista della 4×100 metri stile libero femminili del Circolo Canottieri Aniene. Durante la finale a squadre della Coppa Caduti di Brema 2019 aveva realizzato il tempo di 53.08.

Silvia Di Pietro entra a far parte dunque di quel ristretto numero di atlete sub 53 secondi. Ora è a 4 decimi dal record italiano. Il primato nazionale in vasca corta appartiene a Federica Pellegrini ed è di 52.10. Anche la Pellegrini realizzò il record durante la Coppa Brema di Aprile 2019.

Infine, ricordiamo che, in forza dell’ultimo provvedimento governativo,

SONO CONSENTITI: