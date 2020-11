Semifinale #1 Day 2 ISL 2020: Risultati E Recap Live

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE SEMIFINALE 1- RECAP LIVE DAY 2

Seconda e ultima parte del programma gare della prima semifinale di International Swimming League 2020. Al termine di questo turno sapremo i nomi delle prime due squadre finaliste.

La classifica dopo la giornata di ieri è la seguente:

Il passaggio all’ultimo turno sembra essere già una questione tra London Roar e Energy Standard che iniziano la sfida di oggi con soli 21 punti di distanza. Se l’equilibrio mostrato fino ad ora dovesse confermarsi ancora, le skin race potrebbero risultare decisive ai fini della classifica finale.

Ricordiamo che Energy Standard ha scelto la farfalla per la Skin Race femminile mentre i London Roar hanno preferito la rana in campo maschile.

Torneranno in acqua tutti i protagonisti della prima giornata, che hanno alzato il livello della competizione. Abbiamo infatti assistito al primo record del mondo di questa edizione, grazie al 50 dorso di Kira Toussaint. Ci sono stati inoltre diversi primati continentali e nazionali. Tra questi il record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana femminili che vale anche come WJR.

PROGRAMMA GARE DAY 2 SEMIFINALE 1

100 stile libero donne /uomini

200 farfalla donne /uomini

100 dorso donne/ uomini

100 misti donne /uomini

200 stile libero donne / uomini

50 farfalla done/ uomini

100 rana donne /uomini

4×100 stile libero mixed

400 misti donne /uomini

Skin Race donne

Skin Race uomini

RISULTATI LIVE SEMIFINALE #1

100 STILE LIBERO FEMMINILI

Non scende in acqua nei 100 stile libero Sarah Sjostrom ma Energy Standard piazza due atlete al primo e al terzo posto. Siobhan Haughey vince con il nuovo record asiatico, 51,12 per la ragazza di Hong Kong. Alle sue spalle Freja Anderson che tenta la rimonta sulla coppia ES ma riesce a superare solo Femke Heemskerk che conclude al terzo posto. Le prime 4 atlete nuotano sotto il limite dei 52″.

100 STILE LIBERO MASCHILI

Florent Manaudou nuota sotto i 46″ e si impone nei 100 stile maschili, è il terzo a riuscirci in questa edizione ISL.

Super prestazione per il velocista francese che era apparso deluso dal 50 fatto ieri. ES piazza due atleti davanti a tutti con Rylov al secondo posto nonostante l’assenza di Kliment Kolesnikov.

200 FARFALLA FEMMINILI

Suzuka Hasegawa resta imbattuta nei 200 farfalla femminili e vince la 5 gara su 5. 2:03.95 per la vittoria davanti a Chimrova e Shimizu. 16 punti per i Tokyo Frog Kings che ne recuperano ben 13 ai London Roar e puntano al 2° posto.

200 FARFALLA MASCHILI

Chad Le Clos non perde il vizio di giocare con gli avversari gestisce la gara come un elastico prima di accelerare nell’ultima fase del 200 concludendo in 1:50.64. Secondo Tomoru Honda e al terzo posto Andreas Vazaios.

100 DORSO FEMMINILI

Grande attesa per il ritorno in acqua della neo primatista mondiale nei 50 dorso Kira Toussaint. 55.90 per l’olandese che guadagna quasi due decimi di secondo sulle avversarie solo dalla reazione al blocco. Seconda Emily Seebohm in 56.17 e doppietta Tokyo Frog Kings al 3° e 4° posto.

100 DORSO MASCHILI

I 100 dorso maschili sono una delle gare più combattute di questa semifinale. Un piccolo problema tecnico al device di Kolesnikov ha rallentato la partenza della gara ma non ha influito sulla prestazione del russo. Nuota 49.38 e vince in rimonta su Guilherme Guido che si migliora e nuota 49.83.

100 MISTI FEMMINILI

Runa Imai vince i 100 misti femminili in 57.77 grazie ad un’ottima prestazione nella frazione a rana dove supera Sarah Sjostrom, seconda in 58.26.

100 MISTI MASCHILI

Michael Andrew vince i 100 misti davanti al primatista mondiale Vladimir Morozov. E’ la prima vittoria per i NY Breakers in 51.66 e 12 punti in dote per il team americano. Morozov, per i Tokyo Frog Kings è l’unico altro atleta a nuotare sotto i 52″ in 51.78

CLASSIFICA PROVVISORIA

200 STILE LIBERO FEMMINILI

Si ripropone la sfida tra Siobhan Haughey e Freya Anderson con Heemskerk a rinforzare le fila di Energy Standard. Ed è doppietta proprio dei campioni in carica che vincono con Haughey in 1:51.36 e Heemskerk in 1:52.24 che dimostra di aver recuperato la forma dopo la quarantena.

200 STILE LIBERO MASCHILI

Passaggio veloce degli atleti di Tokyo con Duncan Scott che accelera ai 100 metri e conclude in 1.40.76 davanti a Rapsys che era rimasto nelle retrovie per 3/4 di gara e conclude in 1:41.54.

50 FARFALLA FEMMINILI

50 farfalla femminili, preludio della Skin Race che si terrà in conclusione di questa semifinale. Sorpresa dalla corsia 7 dove Arina Surkova vince con il tempo di 24.87 davanti al duo Banic/Sjostrom con la statunitense che ha la meglio sulla campionessa svedese.

50 FARFALLA MASCHILI

4 atleti in soli 8 centesimi all’arrivo dei 50 farfalla maschili. La spunta Kawamoto su Chad Le Clos e Marius Kusch. 22.50 per la vittoria del giapponese di un centesimo sul sudafricano.

