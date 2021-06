2021 U.S. Olympic Swimming Trials: Day 4 Prelims Live Recap

2021 U.S. OLYMPIC SWIMMING TRIALS

It’s the final day of Wave I U.S. Olympic Trials, with the final few transfer spots to next week’s Wave II meet up for grabs.

Keep refreshing this page for live, event-by-event updates of all the action from Omaha.

Women’s 200 IM

World Record: Katinka Hosszu (HUN) – 2:06.12 (2015)

American Record: Ariana Kukors – 2:06.15 (2009)

US Open Record: Kathleen Baker (USA) – 2:08.32 (2018)

World Junior Record: Yu Yiting (CHN) – 2:09.64 (2021)

2016 Olympic Champion: Katinka Hosszu (HUN) – 2:06.58

2016 US Olympic Trials Champion: Maya DiRado – 2:09.54

Wave I Cut: 2:17.39

Wave II Cut: 2:15.26

Men’s 200 IM

World Record: Ryan Lochte (USA) – 1:54.00 (2011)

American Record: Ryan Lochte – 1:54.00 (2011)

US Open Record: Ryan Lochte (USA) – 1:54.56 (2009)

World Junior Record: Hubert Kos (HUN) – 1:56.99 (2021)

2016 Olympic Champion: Michael Phelps (USA) – 1:54.66

2016 US Olympic Trials Champion: Michael Phelps – 1:55.91

Wave I Cut: 2:04.09

Wave II Cut: 2:03.02

Women’s 50 free

World Record: Sarah Sjostrom (SWE) – 23.67 (2017)

American Record: Simone Manuel – 23.97 (2017)

US Open Record: Simone Manuel (USA) – 24.10 (2018)

World Junior Record: Claire Curzan (USA) – 24.17 (2021)

2016 Olympic Champion: Pernille Blume (DEN) – 24.07

2016 US Olympic Trials Champion: Abbey Weitzeil – 24.28

Wave I Cut: 25.99

Wave II Cut: 25.65

Men’s 50 free

World Record: Cesar Cielo (BRA) – 20.91 (2009)

American Record: Caeleb Dressel – 21.04 (2019)

US Open Record: Cesar Cielo (BRA) – 21.14 (2009)

World Junior Record: Michael Andrew (USA) – 21.75 (2017)

2016 Olympic Champion: Anthony Ervin (USA) – 21.40

2016 US Olympic Trials Champion: Nathan Adrian – 21.51

Wave I Cut: 23.19

Wave II Cut: 22.71

Women’s 200 breast

World Record: Rikke Moller Pedersen (DEN) – 2:19.11 (2013)

American Record: Rebecca Soni – 2:19.59 (2012)

US Open Record: Rebecca Soni (USA) – 2:20.38 (2009)

World Junior Record: Viktoriya Zeynep Gunes (TUR) – 2:19.64 (2015)

2016 Olympic Champion: Rie Kaneto (JPN) – 2:20.30

2016 US Olympic Trials Champion: Lilly King – 2:24.08

Wave I Cut: 2:33.29

Wave II Cut: 2:30.49

Men’s 200 breast

World Record: Anton Chupkov (RUS) – 2:06.12 (2019)

American Record: Josh Prenot – 2:07.17 (2016)

US Open Record: Josh Prenot (USA) – 2:07.17 (2016)

World Junior Record: Qin Haiyan (CHN) – 2:07.35 (2017)

2016 Olympic Champion: Dmitriy Balandin (KAZ) – 2:07.46

2016 US Olympic Trials Champion: Josh Prenot – 2:07.17

Wave I Cut: 2:17.89

Wave II Cut: 2:15.28

Women’s 1500 free

World Record: Katie Ledecky (USA) – 15:20.48 (2018)

American Record: Katie Ledecky – 15:20.48 (2018)

US Open Record: Katie Ledecky (USA) – 15:20.48

World Junior Record: Katie Ledecky (USA) – 15:28.36 (2014)

2016 Olympic Champion: N/A (New Olympic event in 2021)

2016 US Olympic Trials Champion: N/A (New Olympic event in 2021)

Wave I Cut: 16:49.19

Wave II Cut: 16:44.60

Men’s 1500 free