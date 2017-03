VIDEO: Michael Phelps fordert faires, zuverlässiges Anti-Doping-System

Michael Phelps sprach in Washington vor Kongressabgeordneten des “Energie und Handels Komitees” am Dienstag über sauberen, dopingfreien Sport. “Alleine schon der Dopingverdacht ist für saubere Athleten estified before the House Energy & Commerce Committee on Tuesday, February 28th, about clean sport. “Even the suspicion of doping is ernüchternd” sagte Phelps.

Michael Phelps erzählte, dass er oft gefragt wird, ob es irgendwann jemanden geben wird, der seine olympischen Erfolge übertreffen wird: “Ich hoffe es, ich möchte glaube, dass irgendwo ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen ist mit einem noch größeren Traum, mit dem Ansporn, noch härter zu arbeiten als ich es jemals getan habe, um etwas zu erreichen, was noch niemand erreicht hat. Aber damit dies passiert, muss er oder sie eine faire Chance im Wettkampf bekommen. Wenn das Vertrauen in einen fairen Sport untergraben wird, dann werden wir ebenso die die Macht des Sports und die Ziele und Träume von zukünftigen Generationen untergraben. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Wir müssen tun, was notwendig ist, um sicherzustellen, dass das System fair und zuverlässig ist, damit wir alle an das System glauben können. ”

Hier ist die komplette Anhörung: