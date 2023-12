WATCH: Ben Proud Rips 20.18 50 Free on Day 3 of SC Euros (Race Videos)

2023 EUROPEAN SHORT COURSE SWIMMING CHAMPIONSHIPS

The third day of the 2023 European Short Course Championships was filled with several record-breaking swims, including the massive 20.18 posted by Ben Proud in the 50 freestyle to become the #2 performer in history. Take a look at how the action unfolded on night three, courtesy of @NelsonCarterJr on Twitter:

WOMEN’S 200 BACKSTROKE – FINALS

World Record: Kaylee McKeown (AUS) – 1:58.94 (2020)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 1:59.23 (2014)

SC Euros Record: Katinka Hosszu (HUN) – 1:59.84 (2015)

CE (25M) – 🏊‍♀️ 200M DOS 🥇 Medi Harris 🇬🇧 2:02.45

🥈 Katie Shanahan 🇬🇧 2:03.22

🥉 Pauline Mahieu 🇫🇷 2:03.90

7. Emma Terebo 🇫🇷 2:04.57 RP #LENOtopeni2023 #Natationpic.twitter.com/eaaXIRGHoL — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 7, 2023

MEN’S 50 FREESTYLE – FINALS

World Record: Caeleb Dressel (USA) – 20.16 (2020)

European Record: Florent Manaudou (FRA) – 20.26 (2014)

SC Euros Record: Vlad Morozov (RUS) – 20.31 (2017)

CE (25M) – 🏊‍♂️ 50M NAGE LIBRE 🥇 Benjamin Proud 🇬🇧 20.18 ER CR

🥈 Florent Manaudou 🇫🇷 20.74

🥈 Szebasztian Szabo 🇭🇺 20.74

7. Maxime Grousset 🇫🇷 21.08 #LENOtopeni2023 #Natationpic.twitter.com/VD9OgjgjYY — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 7, 2023

WOMEN’S 200 BUTTERFLY – FINALS

World Record: Mireia Belmonte (ESP) – 1:59.61 (2014)

European Record: Mireia Belmonte (ESP) – 1:59.61 (2014)

SC Euros Record: Mireia Belmonte (ESP) – 2:01.52 (2013)

Angelina Kohler (GER) – 2:03.30 Helena Rosendahl Bach (DEN) – 2:03.86 Lana Pudar (BIH) – 2:04.55 Laura Lahtinen (FIN) – 2:05.26 Emily Large (GBR) – 2:06.14 Katjaz Polieri (CRO) – 2:08.26 Alessia Polieri (ITA) – 2:08.91 Katja Fain (SLO) – 2:09.39

CE (25M) – 🏊‍♀️ 200M PAPILLON 🥇 Angelina Kohler 🇩🇪 2:03.30

🥈 Helena Rosendahl Bach 🇩🇰 2:03.86 NR

🥉 Lana Pudar 🇧🇦 2:04.55 EJ NR #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/CgVg4Zbuiu — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 7, 2023

WOMEN’S 100 IM – FINALS

World Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.51 (2017)

European Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.51 (2017)

SC Euros Record: Katinka Hosszu (HUN) – 56.67 (2015)

Charlotte Bonnet (FRA) – 57.47 Beryl Gastaldello (FRA) – 57.67 Louise Hansson (SWE) – 58.33 Neza Klancar (SLO) – 58.55 Lena Kreundl (AUT) – 58.65 Diana Petkova (BUL) – 58.95 Costanza Cocconcelli (ITA)/ Nele Schulze (GER) – 59.40 Fanny Teijonsalo (FIN) – 1:00.21

CE (25M) – 🏊‍♀️ 100M 4 NAGES 🥇 Charlotte Bonnet 🇫🇷 57.47 RP

🥈 Béryl Gastaldello 🇫🇷 57.67

🥉 Louise Hansson 🇸🇪 58.33 #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/AugysVJpcP — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 7, 2023

MEN’S 1500 FREESTYLE – FINALS

CE (25M) – 🏊‍♂️ 1500M NAGE LIBRE 🥇 Daniel Wiffen 🇮🇪 14:09.11 NR

🥈 David Aubry 🇫🇷 14:21.78 RP

🥉 Mykhailo Romanchuck 🇺🇦 14:22.18 #LENOtopeni2023 #Natation pic.twitter.com/FbvMF7ngon — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) December 7, 2023

MEN’S 100 BREASTSTROKE – FINALS

WOMEN’S 4×50 MEDLEY RELAY – FINALS

World Record: Australia – 1:42.35 (2022)

European Record: Sweden – 1:42.38 (2021)

SC Euros Record: Netherlands – 1:42.69 (2009)

Sweden – 1:43.26 Italy – 1:43.97 Great Britain – 1:44.67 Netherlands – 1:45.78 Denmark – 1:46.34 Finland – 1:46.43 Slovenia – 1:47.09 Czechia – 1:47.27