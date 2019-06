Universiadi Napoli: Le Immagini Della Vasca Esterna Della Piscina Scandone

UNIVERSIADI – NAPOLI 2019

I lavori riguardanti la costruzione della piscina esterna della Scandone procedono secondo il programma. In attesa dell’imminente ultimazione dei lavori anche la Piscina dei Tuffi alla Mostra d’Oltremare.

In dirittura d’arrivo le attività relative al trattamento delle acque all’interno delle vasche.

Per garantire elevati standard di qualità e sicurezza sono stati utilizzati prodotti altamente innovativi per abbattere la presenza di ferro e calcare nell’acqua senza ricorrere, come avveniva in passato, all’uso del bisulfito.

Per ridurre la presenza di ferro e prevenire il deposito del calcare sono stati impiegati il MABO e l’ALE6, due brevetti mondiali della C.A.G. Chemical Spa, la società di Mondragone guidata dall’ingegnere napoletano Giovanni Capizzi che ha vinto l’appalto, e prossimamente opererà anche a Dubai 2020 per l’Expo.

Grazie a questi processi di trattamento delle acque non è stato necessario l’acquisto di un desalinificatore e di un impianto inibitore di metalli, permettendo così un risparmio di oltre 50mila euro.

Per le piscine partenopee sono stati inoltre approntati anche due piani di manutenzione, uno ordinario, da effettuarsi ogni 15 giorni, e uno programmato, ogni sei mesi.

Ed è proprio dalla piscina esterna della “Scandone” che Massimiliano Rosolino ha realizzato il video dove mostra la nuova costruzione quasi ultimata.

