Universiade 2019: Minuth, Demler und Laemler ins Halbfinale

Universiade 2019, Neapel, Italien

Fynn Minuth qualifizierte sic in 1:58,81 Minuten für das Halbfinale über 200 m Schmetterling als 11. Kathrin Demler zog ins Semi über 200 m Lagen als 12. in 2:15,93 an, Alexandra Wenk war nicht am Start. Für Phillipp Brandt reichte es in 2:15,30 über 200 m Brust als 17. knapp nicht für die Runde der schnellsten Sechzehn.

Über 100 m Rücken ging es für Nadine Lammler in die nächte Runde, in 1:01,44 Minuten, Sonnele Öztürk belegte den 20. Platz in 1:02,95 Minuten.