Trials Mondiali-McKeown IV All Time Australiana 200Mx-Horton No Qualifica 400Sl

TRIALS MONDIALI AUSTRALIANI 2019

Nel secondo giorno di Trials Mondiali in Australia, la 17enne Kaylee McKeown ha siglato il suo personale di sempre nei 200 metri misti, mentre Mack Horton non è riuscito a qualificarsi per la gara dei 400 metri stile libero a Gwangju.

200 METRI MISTI DONNE – FINALE

Dopo essersi affermata come la migliore nuotatrice del mattino con 2:14.60, la McKeown è esplosa nella finale.

Tocca la piastra in 2:09.94 scendendo per la prima volta in assoluto sotto il tempo di 2:11.

Kaylee McKeown aveva infatti un primato personale di 2:11.50 risalente al mese di Aprile.

Con il tempo registrato ieri, la 17enne australiana non solo si qualifica ai Mondiali FINA di Gwangju, ma si posiziona al quarto posto nella classifica australiana all time dei 200 metri misti femminili.

200 metri misti femminili- all-time Australia:

2:07.03 Stephanie Rice 1988 Rome 26.07.09 2:08.15 Alicia Coutts 1987 London 31.08.12 2:09.93 Emily Seebohm 1992 Irvine 21.08.10 2:09.94 Kaylee McKeown 2019 Brisbane 09.06.19

In termini di ranking stagionale, ora Kaylee McKeown è sesta al mondo

IL VIDEO DELLA GARA:

400 METRI STILE LIBERO UOMINI – FINALE

Jac McLoughlin 3:44.34 qualificato Mac Horton 3:46.47 Eli Winnington 3:48.45

Medaglia d’oro nei 400 metri stile libero alle Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016. Argento ai Mondiali di Budapest del 2017 e Campione in carica del Commonwealth.

Mack Horton, 23 anni compiuti a fine Aprile, non sarà ai blocchi di partenza dei Mondiali di Gwangju in questa gara.

I criteri di selezione australiani prevedono un tempo minimo per i 400 metri maschili di 3:46.14.

Nella finale di ieri, Mack Horton tocca la piastra per secondo, fermando il tempo a 3:46.47. Primo Jan McLoughlin, che con il tempo di 3:44.34 stacca il pass per la Corea.

Completa il podio Eli Winnington che con 3:48.45 si aggiudica il bronzo.

Horton gareggerà anche nei 200 e negli 800 metri stile libero, tentando la qualificazione in queste due gare.