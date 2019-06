Sette Colli Rom: 14 Jährige stellt neuen italienischen Rekord auf

Für die Weltmeisterschaften im nächsten Monat in Gwangju hat sie sich bereits qualifiziert. Nun hat die 14 Jahre alte Benedetta Pilato noch nachgelegt: Über 50 m Brust stellte sie heute Morgen einen neuen nationalen italienischen Rekord in 30,13 Sekunden im Vorlauf auf. Am Freitag hat sie den italienischen Juniorenrekord über 100 m Brust in 1:08,74 Minuten unterboten.

Pilato steht im World Ranking nun auf Platz 3 hinter Lilly King (USA) und Yuliya Efimova (RUS).

Und in der All-Time Liste der schnellsten Damen über 50 m Brust steht sie auf Rang 13.

Den Junioren Weltrekord konnte sie nicht knacken: Diesen hält seit 2013 Ruta Meilutyte (LIT) in 29,86.

Teile dieses Berichts wurden aus der Berichterstattung von Loretta Race übernommen.