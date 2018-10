Seebohm, McEvoy, Larkin capitanean el equipo australiano para Hangzhou

Dressel, Andrew, Baker, Smith Head US Short Course Worlds Roster Caeleb Dressel, Michael Andrew, Kathleen Baker and Leah Smith are among the multi-event stars headlining Team USA’s roster for the 2018 Short Course World Championships.

La campeona olímpica Sarah Sjostrom descarta el Mundial en corta La campeona olímpica Sarah Sjöström ha decidido no participar en los Campeonatos del mundo en piscina corta 2018 que tendrán lugar en Hangzhou (China) en diciembre. Pero sí participará en el último cluster de la Copa del mundo y en el Energy for Swim.

Olympic Champion Sarah Sjostrom Opts Out Of Short Course World C’ships Olympic champion Sarah Sjostrom of Sweden has announced that she will no longer be competing at the 2018 Short Course World Championships in Hangzhou, China this December.

NZL’s Short Course Worlds Qualifying Meet Kicks Off Without Clareburt New Zealand’s qualifying meet for the 2018 Short Course World Championships kicks off tomorrow, but young Commonwealth Games bronze medalist Lewis Clareburt is missing from the psych sheets.