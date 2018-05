Saint-Raphaël 2018 : 9 qualifiés pour Glasgow en 1e journée

Championnats de France Elite de Saint-Raphaël

Jour 1

Neuf personnes ont rempli les critères de sélection pour l’Euro 2018 à Glasgow dès le premier jour de compétition à Saint-Raphaël. Il s’agit de :

Les règles de sélection aux épreuves individuelles pour les Championnats d’Europe 2018 à Glasgow sont : « Seront proposés à la sélection les quatre premiers nageurs qui auront réalisés, à l’issue des séries le temps de qualification exigé pour l’épreuve du tableau n°1 ci-dessous et qu’ils se classent en finale dans les 4 premiers nageurs sélectionables en Equipe de France de la dite épreuve. »

400 4 Nages Dames

Euro 2018 : 4:43.42 en série ; top-4 en finale

Fantine Lesaffre (Montpellier Métropole Natation / Pôle France Natation Course Marseille) 4:38.98 Cyrielle Duhamel (Stade Béthune Pélican Club) 4:41.14 Lara Grangeon (CN Calédoniens / Pôle France Natation Course Nice) 4:44.16

C’était une victoire amère pour Fantine Lesaffre. Ayant manqué d’une demie seconde le temps de qualification pour Glasgow en série, elle a néanmoins déclenché le titre de championne de France en nageant 4:38.98 en finale. Cyrielle Duhamel et Lara Grangeon ont terminé deuxième et troisième. Ayant réalisé les minima en série (4:42.21 et 4:40.02, respectivement), elles se sont ainsi qualifiées pour les Championnats d’Europe.

400 Nage Libre Messieurs

Euro 2018 : 3:49.46 en série ; top-4 en finale

David Aubry (Montpellier Métropole Natation) 3:48.81 Logan Fontaine (Club Vikings de Rouen/Pôle Espoirs Natation Course Rouen) 3:50.13 Roman Fuchs (Amiens Métropole Natation/Pôle France Natation Course Amiens) 3:50.44

David Aubry a amélioré son nouveau record personnel en série ce matin (3:48.85) pour gagner le 400 m nage libre devant Logan Fontaine et Roman Fuchs. Fuchs avait rempli les critères de sélection pour l’Euro 2018 avec Aubry, grâce à son 3:49.19 en série.

50 Nage Libre Dames

Euro 2018 : 33 en série ; top-4 en finale

Charlotte Bonnet (Olympic Nice Natation / Pôle France Natation Course Nice) 24.78 Anouchka Martin (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 25.24 Lena Bousquin (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 25.43

Charlotte Bonnet a remporté le titre de Championne de France au 50 nage libre en 24.78 devant Anouchka Martin (25.24) et Lena Bousquin (25.43). Bonnet (avec 24.81 ce matin) et Martin (25.24 en série) ont rempli les critères de sélection pour l’Euro 2018 à Glasgow. Marie Wattel (Montpellier Métropole Natation), désormais à Loughborough University, a déclenché un temps de 25.31 en série mais n’a pas nagé en finale. Les sprinteuses marseillaises Mélanie Henique (25.42 en série) et Béryl Gastaldello (25.43 en série) n’ont pas réalisé les minima en série.

50 Dos Messieurs

Euro 2018 : 20 en série ; top-4 en finale

Jérémy Stravius (Amiens Métropole Natation / Pôle France Natation Course Amiens) 25.01 Maxence Orange (Nantes Natation) 25.45 Paul-Gabriel Bedel (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 25.47

Jeremy Stravius seul s’est qualifié pour les championnats européens dans le 50 m dos, étant le seul à nager sous la barre de 25.20. Il l’a fait deux fois : avec 24.85 en série et encore en finale avec 25.01. Maxence Orange a devancé Paul-Gabriel Bedel lors de la finale de 2/100 pour décrocher le titre de vice-champion de France sur la distance.

Mewen Tomac (Amiens Métropole Natation / Pôle Espoirs Natation Course Amiens) battait le record MPF17 en série avec le 3e chrono du matin, 25.61. Son co-équipier Adrien Musart (Amiens Métropole Natation / Pôle Espoirs Natation Course Amiens) effaçait le record MPF16 avec le 8e temps en série, 25.97.

100 Papillon Dames

Euro 2018 : 11 en série ; top-4 en finale

Marie Wattel (Montpellier Métropole Natation) 58.35 Margaux Fabre (Canet 66 Natation) 59.85 Laurine Del’homme (CNO St-Germain-en-Laye / Pôle France Natation Course Paris [INSEP]) 1:01.02

Marie Wattel a décroché son billet pour Glasgow grâce à un 58.66 en série et une victoire lors de la finale avec 58.35. Championne de France et qualifiée pour les championnats d’Europe, Wattel a quand même été déçue de sa performance. « Je suis un peu déçue du temps. J’aurais aimé nager 57 secondes. Il s’agit quand même de mon deuxième meilleur temps égalé, mais bon, ce n’est jamais facile de nager ‘seule’ ».

Vice-championne de France en 59.85, Margaux Fabre n’a pas réalisé les minima en série avec un temps de 59.65.

100 Brasse Messieurs

Euro 2018 : 1:01.30 en série ; top-4 en finale

Théo Bussière (CN Marseille / Pôle France Natation Course Marseille) 59.46 Wassim Elloumi (TUN) (SO Millau Natation / Pôle Espoirs Natation Course Limoges) 1:01.83 Thibaut Capitaine (Cergy Pontoise Natation) 1:01.86 Antoine Viquerat (Dauphins Toulouse OEC / Pôle France Natation Course CREPS Toulouse) 1:02.08

Théo Bussière a réalisé une superbe performance lors de la finale du 100 m brasse : un nouveau Record du Championnats de France et sa meilleure performance personnelle, en cassant pour la première fois la barrière de la minute. Il était seul à remplir les critères de qualification pour les championnats enropéens en série ce matin. En deuxième place, loin derrière Bussière, le Tunisien Wassim Elloumi a devancé Thibaut Capitaine 1:01.83 à 1:01.86. Antoine Viquerat a été le 3e Français avec un chrono de 1:02.08.

