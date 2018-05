Road To Glasgow: Ai Campionati Francesi Prende Forma La Nazionale

CAMPIONATI FRANCESI 2018

Martedì 22 maggio – domenica 27 maggio 2018

Stade Nautique Alain Chateigner

50m

Prelims alle 9 locali / finali alle 18 locali

Tempo di qualificazioni per gli Europei in vasca lunga anche per i cugini d’Oltralpe.

A Saint Raphael si stanno svolgendo in questi giorni i Campionati nazionali francesi in vasca lunga.

Lì gli atleti potranno agguantare il tempo limite utile alla convocazione per i Campionati Europei che si svolgeranno questa estate a Glasgow.

Una squadra nazionale che cerca il rinnovamento, ma che ritrova anche atleti che le hanno donato i lustri internazionali.

I qualificati

Charlotte Bonnet vince i 50 stile con il tempo di 24″78 (abbondantemente al di sotto del limite di qualificazione)

Argento per Anouchka Martin che con il tempo di 25.24 prenota il posto sul volo per la Scozia.

Il trentenne Jeremy Stravius è l’unico a conquistare la qualificazione nei 50 dorso. Il tempo utile lo aveva già conquistato nei preliminari (24″85). In finale è l’unico a nuotare sotto i 25″20 ( 25″01)

Titolo di campionessa di Francia nei 400 misti amaro per Fantine Lesaffre. Nei preliminari non riesce ad ottenere il tempo limite, sforando di mezzo secondo. In finale arriva prima e vince il titolo con il tempo di 4:38.98. Nonostante il raggiungimento del tempo limite (4:43.42) manca la qualificazione europea poiché i criteri di selezione prevedono che il tempo deve essere nuotato nei preliminari.

Qualificate invece la seconda e terza classificata: Cyrielle Duhamel e Lara Grangeon.

David Aubry riesce a brillare sia in acque libere che in corsia. L’argento della Fina World Series 2018 della tappa di Doha stacca il pass per Glasgow nei 400 stie libero.

CRITERI DI SELEZIONE

La Federazione francese ha rilasciato i seguenti criteri di selezione per Glasgow:

I quattro nuotatori più veloci che ottengono, nei preliminari, i tempi di qualificazione nella Tabella 1 e che si collocano tra i primi quattro della finale di quella gara

tabella 1 – tempi limite