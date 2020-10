Russian Cup Day 2: Prigoda Personal Best nei 200 Rana – I Risultati

RUSSIAN SWIMMING CUP

Il secondo giorno di finali della Coppa di Nuoto Russa 2020 ha visto Kirill Prigoda nuotare il suo personal best nei 200 rana, vincendo contro il campione del mondo in carica Anton Chupkov.

200 metri rana

Il 24enne Prigoda, ai Campionati del mondo dello scorso anno gareggiò solo nei 50 e 100 metri rana. Ieri sera ad Obninsk ha realizzato il suo personal best di sempre nella distanza più lunga, fermando il crono a 2:07.85. Il suo personale precedente era rappresentato dal 2:08.11 nuotato ai Campionati Russi del 2017, il tempo che nella finale di ieri è costato l’argento al campione del mondo in carica Anton Chupkov.

Il tempo di Prigoda lo pone ora al 24° posto della classifica all time della distanza. I 200 metri rana in ogni caso non sono proprio estranei al programma di Prigoda. Nel 2018 ha conquistato il titolo mondiale in vasca corta e nel 2019 salì sul gradino più alto del podio in questa gara alle Universiadi.

La vittoria di Prigoda di ieri sera è stata costruita soprattutto nella prima metà della gara. Il passaggio ai 100 metri è stato di 1:02.22, con quasi un secondo di vantaggio sulla frazione di apertura di Chupkov (1:03.20). L’ultimo 50 ha visto poi la rimonta di Chupkov, più veloce di Prigoda, ma non abbastanza da colmare il divario.

La gara al femminile è stata conquistata dalla quindicenne Evgeniia Chikunova con 2:22.94. Seconda Marya Temnykova 2:23.50. Personal best per la terza classificata, Darya Chikunova, 2:23.88.

Altri Risultati