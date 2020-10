Récord sudamericano de Julia Sebastian en Budapest La Liga Internacional de Natación (ISL) sigue siendo el lugar ideal para que la argentina supere sus propias marcas, ahora en los 200 pecho.

ISL Posts Remaining 2020 Match 1, Day 1 Race Videos on YouTube Watch Tom Shields pull a monster upset in the men’s 100 fly, beating out both Chad le Clos and Caeleb Dressel in match 1 last week.

Spanish swimmer Paula Juste tests positive for COVID-19, altering group’s plans Spanish swimmer Paula Juste, who trains with Fred Vergnoux’s group, tested yesterday positive for COVID-19, altering the group’s training program.

Georgia Commits Coetzee & Sates Take 400 Free Titles In South Africa The 2020 South African Short Course Championships kicked off today in Pietermaritzburg with just one event on the schedule for men and women.