Mireia Belmonte, fuera de las finales el primer día del mundial de Gwangju

2019 World Championships: Medeiros, Detti Scratch Prelims on Day 2 Etiene Medeiros of Brazil has dropped the 100 back on Monday morning. After winning bronze in the 400 free, Gabriele Detti of Italy scratched the 200 free.

Adam Peaty premier nageur de l’Histoire sous les 57 secondes sur 100m brasse Nouveau record du monde pour Adam Peaty : le nageur britannique devient le premier homme de l’Histoire à nager un 100 m brasse en moins de 57 secondes

Australia Collects More Golds From Night 1 In Gwangju Than All Of Budapest With Ariarne Titmus’ 400m free stunner and gold in the women’s 4x100m free relay, Australia leads the overall World Championships medal table in Gwangju.

Adam Peaty destroza su récord del mundo en 100 braza con 56.88 (video) En el mundial de Gwangju, Adam Peaty ha cumplido con su project-56, y se ha convertido en en el primer hombre de la historia en bajar de 57 segundos.