Martina Rita Caramignoli Per La Prima Volta Sotto I 16 Minuti Nei 1500

57° TROFEO SETTECOLLI FRECCIAROSSA

L’ultima gara del Trofeo Settecolli ha riservato le ultime emozioni. In vasca per i 1500 metri stile libero femminili, la campionessa del mondo in carica, Simona Quadarella. Accanto a lei una atleta che ha ritrovato nelle ultime due stagioni una nuova linfa vitale, Martina Rita Caramignoli.

1500 METRI STILE LIBERO DONNE

RECORD ITALIANO Simona Quadarella 15:40.89 23/07/2019 Gwangju

EUROPEAN RECORD Lotte FRIIS 15:38.88 30/07/2013 Barcellona

WORLD RECORD Katie Ledecky 15:20.48

MArtina Rita Caramignoli chiude in bellezza la prima giornata del Campionato Italiano Assoluto – Trofeo Settecolli, nuotando il suo personal best di sempre nella distanza più lunga del nuoto in vasca. Tocca la piastra in 15:56.05 e migliora il proprio primato personale di quasi otto secondi. Il personal best precedente della Caramignoli era di 16:04.62 ed era stato nuotato ai Campionati Assoluti di Riccione nel 2019.

La 29enne aveva realizzato pochi giorni fa ai Campionati di Categoria il suo personal best anche negli 800 metri stile libero, 8:27.61.

Simona Quadarella conquista l’argento con il tempo di 16:03.69, mentre Giulia Salin, dopo aver stabilito il record di categoria nei 400, conquista anche il bronzo nei 2500 con il tempo di 16:11.79