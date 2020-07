Categoria Lazio: Martina Caramignoli Nuota Il Personale Negli 800 Stile

CAMPIONATO CATEGORIA SU BASE REGIONALE – LAZIO

I Campionati di Categoria della Regione Lazio hanno offerto durante la sessione di ieri un risultato molto interessante.

800 METRI STILE LIBERO DONNE – SENIOR

Martina Caramignoli, negli 800 metri stile libero femminili, ha fatto registrare il suo primato personale, chiudendo prima con il crono di 8:27.61. Seconda con il tempo di 8:28.71 la detentrice del Record italiano sulla distanza e vice campionessa del mondo in carica, Simona Quadarella. Isabella Sinisi chiude le prime tre con il tempo di 8:54.61

Il personal best precedente della Caramignoli, era stato nuotato ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione nel Dicembre 2019, dove aveva toccato la piastra in 8:27.92. Un crono, quello di Riccione, che rappresentava per l’atleta dell’Aurelia Nuoto/Fiamme Oro la prima volta sotto il muro degli 8 minuti e 30 secondi in vasca lunga.

Il 2019 è stato l’anno della rinascita di Martina Rita Caramignoli che torna a nuotare tempi di rilievo e si impone anche a livello internazionale. Ai Campionati Europei in Vasca corta di Glasgow, nel Dicembre 2019, conquista una splendida medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero. Il tempo di 8:12.36, è il suo nuovo personal best.

CARAMIGNOLI BEST TIMES