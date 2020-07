Luglio: Si Torna A Gareggiare, Ecco I Meeting Di Questo Mese

Mentre in Italia stiamo affrontando la fase di ricostruzione post COVID-19, la pandemia di coronavirus continua ad essere presente in tutto il mondo, incidendo sulle aperture delle piscine, sui protocolli di allenamento e sui calendari degli eventi.

Se alcuni paesi hanno già rimandato le competizioni al 2021, come Svezia e Scozia, in altre nazioni sono previste manifestazioni durante l’estate.

Il mese appena iniziato prevede una manciata di gare, secondo i dettagli emersi dalle diverse federazioni. Altri eventi sono poi programmati per il mese di agosto, quando fino a qualche mese fa, il mondo dello sport immaginava di essere all’ombra dei 5 cerchi olimpici.

Alcune nazioni hanno rilasciato alcune specifiche sui protocolli che verranno attuati nel corso delle prossime competizioni. Ad esempio, le cerimonie di premiazione nei campionati giapponesi prevedono che i destinatari delle medaglie siano incoraggiati a mantenere una distanza sufficiente dagli altri e e indossare maschere. Le maschere possono essere rimosse per le foto, ma in tali circostanze non è consentito parlare.

Le singole federazioni hanno da poco iniziato a pubblicare il calendario delle manifestazioni. Ad ora i meeting previsti per il mese di Luglio nel mondo sono i seguenti:

3/4 Luglio Corona Cup (Repubblica Ceca)

13/18 Luglio Campionati di Bielorussia Open

24/26 Luglio The 4 Nations Meet (Ungheria)

25 Luglio “Dive Back In” Meet in Australia Meridionale

25/07 Melbourne Vicentre Mett (vasca corta)

30 Luglio/2 Agosto Campionati serbi

25/26 Luglio Campionati West Australia (vasca corta)

Si disputeranno inoltre i Campionati Italiani di Categoria su base regionale dal 20 Luglio all’8 Agosto.

In Italia dovremo aspettare la metà di agosto per tornare a gareggiare con una manifestazione di livello internazionale. E’ previsto dall’11 al 13 agosto il Trofeo Sette Colli valido anche come Campionato Italiano Assoluto. Leggi qui i dettagli