In Scozia, Svezia Ed Australia Si Tornerà A Gareggiare Nel 2021

Il coronavirus ha colpito duramente il mondo dello sport. Anche se le restrizioni dovute alla pandemia si stanno allentando un po’ in tutto il mondo, la normalità sarà un traguardo lento da raggiungere.

SCOZIA

Come abbiamo visto la settimana scorsa, i nuotatori scozzesi sono tra gli atleti più colpiti. Atleti olimpionici ancora oggi, 22 giugno, non riescono ad allenarsi in piscina. La proroga delle restrizioni in Scozia ha portato la cancellazione di tutti i meeting fino a Gennaio 2021. Proprio oggi, la Scottish Schools Swimming Association ha annunciato la cancellazione dei campionati di nuoto per il suddetto periodo di tempo.

“Speriamo che tutti gli eventi tornino alla normalità nel 2022”, si legge nel comunicato.

SVEZIA

Anche se i nuotatori svedesi sono tornati in acqua, le competizioni continuano ad essere cancellate. E’ di oggi l’annuncio dell’annullamento dei Campionati Svedesi di nuoto in acque libere. Inizialmente previsto per il 15 e 16 agosto, è stato annullato a causa delle “restrizioni che si applicano agli incontri pubblici e ad altre raccomandazioni dovute alla pandemia”.

La Svezia ha avuto più di 56.000 casi confermati di coronavirus e oltre 5.000 decessi.

Secondo worldometers, il paese ha il settimo più alto numero di morti pro capite di COVID-19 al mondo.

AUSTRALIA

Per quanto riguarda l’Australia, sono stati cancellati i campionati a squadre di questa estate. Secondo Swimming Queensland l’annullamento è dovuto “a causa dell’attuale situazione COVID-19 in cui ci troviamo”.

Nel comunicato si legge:

“Ci rendiamo conto che questo è un annuncio deludente per molti dei nostri aspiranti membri della squadra. Questo evento è tradizionalmente un punto culminante del calendario di nuoto. Siamo entusiasti di annunciare che stiamo lavorando con Swimming NSW per garantire che ci sarà una competizione significativa per le squadre. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime settimane”.