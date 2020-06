Scozia: Inizia Fase 2 Ma Piscine Ancora Chiuse Anche Per Atleti D’Elite

In Scozia le piscine restano ancora chiuse, mentre i paesi di tutto il mondo stanno tornando a nuotare, anche se con restrizioni che variano da nazione a nazione.

Come abbiamo riferito il mese scorso, i centri ricreativi scozzesi, comprese le piscine e le palestre, non riapriranno fino a quando il Paese non avrà raggiunto la fase 3. Ad oggi, tuttavia, non si sa quando sarà effettivamente raggiunta la fase 3. La fase 2, invece, è iniziata oggi 19 Giugno.

Durante la fase 2, gli scozzesi possono fare attività all’aperto senza contatto, come golf e ciclismo, a patto che venga sempre rispettata la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Inoltre, possono riunirsi all’aperto gruppi fino a 8 persone, sempre rispettando il distanziamento.

LA FASE 2 PER IL NUOTO SCOZZESE

Scottish Swimming ha pubblicato un comunicato per spiegare in cosa consiste la fase 2.

“L’annuncio del governo sull’inizio della fase 2 è positivo per il nostro sport. Siamo lieti di fare un passo avanti verso un ritorno in acqua in Scozia”. “Anche se ciò è un buon passo nella giusta direzione, dobbiamo continuare a riconoscere che Covid-19 non è stato sradicato. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia per la sua continua minaccia alla nostra salute e al nostro benessere”. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con il governo scozzese. Stiamo sviluppando piani per gli sport acquatici che siano sicuri e gestibili e che non esercitino ulteriori o nuove pressioni sui nostri lavoratori”.

In parole povere, nulla cambia per i nuotatori scozzesi a partire da oggi. Conclude Scottish Swimming:

“Dobbiamo continuare a lavorare con il governo scozzese affinché ci guidino in ogni fase del percorso fuori dall’isolamento”.

Scottish Swimming persiste nel preparare piani in collaborazione con Sport Scotland, il governo, le Leisure trust. Lo scopo è di far tornare presto gli atleti ad allenarsi, ma al momento non si sa quando ciò accadrà.