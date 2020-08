Lorenzo Galossi Abbassa Il Suo Stesso Record Nei 200 Stile

CAMPIONATO CATEGORIA SU BASE REGIONALE – LAZIO

Il giovanissimo Lorenzo Galossi della società Tiro A Volo Nuoto, non accenna a stanchezza. Dopo una settimana di gare, lima il suo stesso record nei 200 metri stile libero categoria ragazzi 14 anni.

Appena tre giorni fa, nella staffetta 4×200 metri stile libero maschili, aveva stabilito il nuovo primato italiano di categoria con il tempo di 1:53.58.

Questa mattina, impegnato nella gara individuale, ha toccato la piastra in 1:52.39 abbassando il suo stesso primato di oltre un secondo.

Galossi ora detiene il Record Italiano di categoria sia nei 200 che nei 400 metri stile libero. Nei 100 metri stile libero maschili, invece, dopo averlo stabilito il 28 Luglio, gli è stato sottratto da Davide Passafaro, che a Cosenza, ha fermato il crono a 52.42.

RECORD 400 METRI STILE LIBERO

COME DA NOSTRO REPORT DEL 4 AGOSTO

Stamattina, nella serie dei 400 metri stile libero maschili, ha stabilito il nuovo primato italiano nella categoria R14, nuotando il tempo di 3:57.24.

Nei 400 metri stile libero Galossi vantava un primato personale in vasca corta di 3:53.76, realizzato a Marzo durante il Campionato Giovanile Regionale. In vasca lunga, l’ultima volta che ha gareggiato nei 400 metri stile libero risale al 2019. Durante il Campionato Regionale Estivo, Galossi fermò il crono in 4:14.44. I successivi tempi di riferimento sono stati tutti realizzati in vasca corta, ma mostrano ugualmente un miglioramento graduale del giovane atleta della squadra Tiro A Volo Nuoto.

Il record italiano di categoria precedete apparteneva a Graziano Minicozzi, ed era stato fissato in 4:02.71 a Roma nel 2011.