Galossi Firma Anche Il Record Italiano Di Categoria Nei 200 Stile

CAMPIONATO CATEGORIA SU BASE REGIONALE – LAZIO

Lorenzo Galossi è balzato a soli 14 anni agli onori delle cronache del nuoto grazie ai risultati ottenuti durante i Campionati di Categoria su base Regionale.

Oggi pomeriggio, Lorenzo è tornato sul blocco di partenza nella staffetta 4×200 metri stile libero maschili. Partito come primo staffettista, ha nuotato un crono di 1:53.58. In questa distanza Galossi aveva un personal best in vasca lunga di 2:01.33, ma l’ultima gara in vasca da 50 metri risale alla stagione 2018/2019. In vasca corta, invece, ha ottenuto un graduale ma significativo miglioramento già dalle prime gare della stagione 2019/2020. Il personale in vasca da 25 metri era stato realizzato poco prima del lockdown, l’8 Marzo, in 1:52.00.

Viene cancellato così il record di categoria stabilito da Graziano Minicozzi a Roma nel 2011, in 1:54.66

RECORD 400 METRI STILE LIBERO

Stamattina, nella serie dei 400 metri stile libero maschili, ha stabilito il nuovo primato italiano nella categoria R14, nuotando il tempo di 3:57.24.

Nei 400 metri stile libero Galossi vantava un primato personale in vasca corta di 3:53.76, realizzato a Marzo durante il Campionato Giovanile Regionale. In vasca lunga, l’ultima volta che ha gareggiato nei 400 metri stile libero risale al 2019. Durante il Campionato Regionale Estivo, Galossi fermò il crono in 4:14.44. I successivi tempi di riferimento sono stati tutti realizzati in vasca corta, ma mostrano ugualmente un miglioramento graduale del giovane atleta della squadra Tiro A Volo Nuoto.

Il record italiano di categoria precedete apparteneva a Graziano Minicozzi, ed era stato fissato in 4:02.71 a Roma nel 2011.

GALOSSI RECORD 100 STILE

Nei 100 metri stile libero Lorenzo Galossi, classe 2006, ha nuotato le due vasche in 52.76.

Il personal best precedente di Galossi (vasca lunga) risale al Trofeo Volo Nuoto del 2019, dove fermò il crono a 55.61 . Il record precedente apparteneva a Federico Burdisso ed era stato fissato il 9 Agosto 2015, a Roma in 53.63.