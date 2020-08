La Campionessa Olimpica Sharon Van Rouwendaal Lascia Philippe Lucas

La campionessa olimpica Sharon van Rouwendaal si è trasferita a Magdeburgo, interrompendo la collaborazione con Philippe Lucas a Montpellier, in Francia.

Van Rouwendaal ha scelto come successore di Lucasa il tedesco Bernd Berkhahn che allena, tra gli altri anche il campione del mondo Florian Wellbrock

Del cambio di allenatore ad un anno dai Giochi di Tokyo, Sharon Van Rouwendaal ha dichiarato attraverso la federazione olandese:

“Nell’ultimo anno ho iniziato a dubitare troppo e troppo spesso della collaborazione con Philippe. Sono diventata campionessa olimpica sotto la sua guida e gli sono molto grata. Ora sono pronta per un cambiamento e per qualcosa di nuovo. La scorsa stagione ho fatto diversi allenamenti con Bernd Berkhahn, che è anche l’allenatore della nazionale tedesca, e mi è piaciuto molto. Ora ho preso la mia decisione e sono molto felice di poter lavorare nella squadra di Bernd. Posso prepararmi per i Giochi di Tokyo del prossimo anno senza preoccupazioni e con piena convinzione”.

Direttore della Topsport André Cats Ha confermato il pieno sostegno della Federazione olandese:

“Gli allenatori della KNZB (Thijs Hagelstein e Marcel Wouda) hanno avuto un intenso contatto con Sharon durante l’ultimo periodo. Sostengono pienamente la sua scelta di allenarsi con il tedesco Bernd Berkhahn. Il KNZB sta aiutando Sharon a partecipare ai collegiali in alta quota che sono una parte importante del programma. Sarà sempre supportata durate le gare. In questo senso, poco cambierà per Sharon. I nostri allenatori costruiranno un’ottima collaborazione con il suo nuovo allenatore”.