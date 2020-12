Liliana Szilagyi Prende Una Pausa:”Niente Tokyo,Devo Rimettere Assieme I Pezzi”

La delfinista ungherese Liliana Szilagyi ha annunciato questa settimana che non cercherà la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo, in Giappone.

La 24enne ha rivelato tramite il sito web del suo club che non sta abbandonando lo sport per sempre, ma sta semplicemente prendendo tempo per il “suo corpo e la sua anima”

“Come si suol dire, siamo umani. Una macchina non ha sentimenti, io ne ho”, ha rivelato la vincitrice dei Giochi Olimpici Giovanili di Nanchino 2014.

Ha continuato: “Sono giovane, posso essere di nuovo una campionessa, posso ottenere grandi risultati. E io voglio raggiungere questo obiettivo.”

“Non ho rinunciato ai miei sogni. Voglio solo rimettere insieme i pezzi in modo da potermi allenare e competere in un modo degno dei miei risultati precedenti “. (Index.hu)

GLI ALLENAMENTI CON SHANE TUSUP

Nell’ottobre 2019 Liliana Szilágyi si è aggregata al gruppo di allenamenti guidati da Shane Tusup.

Team che per un periodo ha soggiornato in Italia in provincia di Padova e che vedeva come atleta di punta Ilaria Cusinato. Nel novembre 2019 Ilaria ha preferito cambiare guida e insieme al dorsista Dàvid Foldhazi si è affidata a Moreno Daga.

Ad agosto di quest’anno, Tusup aveva fatto riferimento a Liliana come membro del suo gruppo, durante un’intervista rilasciata: “Lilu è molto intelligente. Non può fare allenamenti monotoni.

Non ci sono informazioni successive a quella data sugli allenamenti della nuotatrice ungherese.

Szilágyi appartiene al club Fradi, altrimenti noto come Ferencvárosi TC. La maggior parte degli atleti all’interno di Fradi ha il proprio allenatore. Il processo per consentire a Tusup di lavorare con uno dei loro atleti è stato un processo lento.

Liliana Szilágyi ha gareggiato di recente al 4 Nations Meet. Il suo miglior risultato in carriera è stato l’argento nei 200 farfalla ai Campionati Europei 2016 a Londra.

SwimSwam ha contattato sia Tusup che Szilágyi per un commento.