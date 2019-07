Kristof Milak fait tomber le record du monde de Michael Phelps sur 200 papillon

Après s’être qualifié pour la finale du 200 m papillon en 1:52.96, le Hongrois Kristof Milak a pulvérisé le record du monde du 200 m papillon lors de la finale en 1:50.73.

Le précédent record du monde (1:51.51) était détenu par la Légende de la natation Michael Phelps depuis les Championnats du monde 2009 de Rome.

A titre de comparaison, le nageur hongrois de 19 ans a réalisé sensiblement la même course que Phelps en 2009 sur le premier 100m, mais a gagné 0.78 secondes sur la seconde moitié.

PHELPS, 2009 MILAK, 2019 24.76 24.66 52.88 (28.12) 52.88 (28.22) 1:21.93 (29.05) 1:21.57 (28.69) 1:51.51 (29.58) 1:50.73 (29.16)

Avant cette performance historique, Phelps détenait les 4 chronos les plus rapides de l’Histoire.

MEILLEURES PERFORMANCES DE L’HISTOIRE SUR 200 M PAPILLON MESSIEURS

Hungarian Kristof Milak, 19 years old, shatters Michael Phelps' 200m butterfly world record by .78 of a second at swimming worlds. pic.twitter.com/z8mG4Pjv3B — Nick Zaccardi (@nzaccardi) July 24, 2019

Après les demi-finales, nous avions déjà emis l’hypothèse que Milak puisse faire une course comme celle-ci, et qu’il avait une bonne chance de battre le record du monde si il était un peu plus agressif qu’en demi-finale. C’est ce qu’il a fait.

Cela clot la fin d’un règne historique de Michael Phelps sur le record du monde du 200m papillon. Il avait pour la première fois battu le record du monde sur la distance en mars 2001. Personne, jusqu’à aujourd’hui, ne le lui avait pris.

PROGRESSION DU RECORD DU MONDE DEPUIS 2000

Chad Le Clos a débuté la course à Gwangju comme une fusée. Il etait devant Milak sur le premier 100m, nageant en 52.55. Il s’est affaibli dans la seconde partie et le Japonais Daiya Seto en a profité pour prendre l’argent en 1:53.86, tandis que Milak prenait 3 secondes d’avance. Le Clos termine troisième en 1:54.15.

La victoire de Milak, avec 3.13 secondes de marge, dépasse également le record de la plus large victoire de l’Histoire détenu par Phelps. Aux Championnats du monde de 2007 à Melbourne, l’Américain s’etait imposé avec 3.04 secondes d’avance sur ses adversaires en 1:52.09.