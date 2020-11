Japan Swim: Termini Di Quarantena Rivisti Per Gli Atleti Giapponesi ISL

La Federazione Nuoto Giapponese (JSF) aveva imposto come condizione per la partecipazione dei suoi atleti alla ISL, la presenza degli stessi ai Japan Swim programmati dal 3 al 6 Dicembre 2020.

La squadra Tokyo Frog Kings è una delle 8 squadre qualificate per semifinali della stagione 2. Il team gareggerà contro Energy Standard, London Roar e NY Breakers sabato 14 e domenica 15 novembre a Budapest. Le altre 4 squadre gareggeranno in semifinale #2 domenica 15 e lunedì 16 novembre.

Le prime due squadre che usciranno da queste semifinali si affronteranno testa a testa nella finale prevista per il fine settimana successivo.

Per quanto riguarda i Frog Kings, con un roster composto principalmente da nuotatori giapponesi, la finale del 21/22 novembre si scontra con lo Japan Swim del 3-6 dicembre.

Il Campionato Giapponese di Nuoto non rappresenta una manifestazione di qualificazione olimpica, ma rimane in ogni caso un appuntamento prestigioso.

Anche se la finale ISL e le date del Japan Swim non si sovrappongono, il tempo necessario per terminare il periodo di quarantena previsto per chi entra in Giappone lo fa.

Almeno fino ad oggi.

Ora i media giapponesi riferiscono che si sta lavorando affinchè gli atleti impegnati nella ISL possano rimanere in quarantena per un periodo di tempo inferiore ai 14 giorni previsti. Questa deroga si applicherebbe solo agli atleti Giapponesi che stanno partecipando alla seconda stagione della ISL. Tra questi vi sono atleti del calibro di Yasuhiro Koseki, Yui Ohashi e Kosuke Hagino.

ISL SEMIFINALE #1

SABATO 14 NOVEMBRE ORE 12

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 12:00

ISL SEMIFINALE #2

DOMENICA 15 NOVEMBRE ORE 18

LUNEDÌ’ 16 NOVEMBRE ORE 18