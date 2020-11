Finlandia: Sabato E Domenica Gran Prix Di Qualificazione Olimpica

2020 FINLANDIA GRAND PRIX

Saturday, November 14th & Sunday, November 15th

Oulu Swimming Pool, Raksila, Finland

LCM (50m)

Tokyo Olympic Qualifying Competition

In Finlandia il prossimo fine settimana inizierà il cammino verso la qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate al 2021.

Due delle atlete di punta della nazione non prenderanno parte al Gran Prix che si svolgerà nella vasca da 50 metri di Raksila. Jenna Laukkkanen e Ida Hulkko si trovano infatti a Budapest e stanno partecipando alla seconda stagione della International Swimming League (ISL) come membri del Team Iron.

Ai blocchi di partenza in Finlandia ci saranno circa 300 nuotatori. Il Gran Prix si svolgerà presso la Oulu Swimming Pool. Sarà la prima opportunità della stagione per ottenere la qualificazione olimpica con gare maschili e femminili distribuite in due giorni.

Anche in Finlandia, come in tutto il mondo, le gare si svolgeranno senza spettatori. Inoltre è stato previsto un numero esiguo di partecipanti, il cui accesso alla manifestazione è stato stabilito attraverso tempi limite. All’impianto potranno accedere soltanto gli atleti, gli allenatori ed i funzionari della manifestazione.

Ecco i principali partecipanti in programma per questo fine settimana:

Ari-Pekka Liukkonen – 50m/100m stile libero: 50m/100m rana, 50m farfalla

– 50m/100m stile libero: 50m/100m rana, 50m farfalla Mimosa Jallow – 50m/100m dorso, 50m stile libero, 50m rana, 50m farfalla

– 50m/100m dorso, 50m stile libero, 50m rana, 50m farfalla Matti Mattsson – 100m/200m rana

– 100m/200m rana Riku Poytakivi – 50m farfalla

Per la Laukkanen e Hulkko, la loro squadra ISL parteciperà alla seconda semifinale, che è in programma per domenica e lunedì.