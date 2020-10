International Swimming League: Recap Live Giorno 2 Match 3

La International Swimming League prosegue la sua seconda stagione. Alla Duna Arena di Budapest è già tutto pronto per accogliere il secondo giorno della terza partita del campionato.

In acqua tornano Aqua Centurions, Tokyo Frog King, Toronto Titans, LA Current.

Noi di SwimSwam Italia sappiamo che oggi è una giornata particolare per quanti come noi amano questo sport. A Budapest ci sono 300 nuotatori che, come noi , amano il nuoto, che lavorano per questo sport. Ci sono allenatori, staff che ogni giorno lottano per i sogni dei propri atleti. Speriamo di regalarvi un sorriso in un pomeriggio triste. Amiamo raccontare il nuoto ed anche oggi lo faremo.

START LIST Match3_day2

CLASSIFICA DOPO IL GIORNO 1

RANK CLUB MEN WOMEN TOTAL 1 LA Current 135.5 127.0 262.5 2 Tokyo Frog Kings 118.0 130.5 248.5 3 Toronto Titans 80.5 128.0 208.5 4 Aqua Centurions 109.0 47.5 156.5

PROGRAMMA GARE DAY 2

WOMEN’S EVENT # DAY 2 MEN’S EVENT # 21 100 Free 22 23 200 Fly 24 25 100 Back 26 27 100 IM 28 —Break— 29 200 Free 30 31 50 Fly 32 33 100 Breast 34 35 4×100 Mixed Free Relay 35 —Break— 36 400 IM 37 38 50 Skins, stroke TBD 39 40 4×50 Mixed Medley (if tiebreak needed) 40

Le ultime gare di quest’oggi saranno le avvincenti skin race. Verranno entrambe disputate nello stile dorso, così come scelto dalla squadra vincitrice della staffetta 4×100 metri misti, gli LA Current.

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Ad aprire il secondo giorno, è stata Beryl Gastaldello a consegnare la prima vittoria per la LA Current. All’undicesima vittoria dell’ISL, ha eseguito una forte rimonta, andando a prendere nella parte finale di gara la Coleman. Dopo una serrata battaglia nei 50 metri ieri, Gastaldello ha conquistato 10 punti in gara, con un jackpot preso dall’atleta degli Aqua Centurions.

Catie DeLoof è seconda con il suo miglior tempo stagionale, 52,20

100 METRI STILE LIBERO UOMINI

E’ l’azzurro Alessandro Miressi a conquistare 10 punti preziosi per gli Aqua Centurions con il tempo di 46.13. Miressi detiene il record italiano in vasca corta in questa distanza con il tempo di 45.90 realizzato a Glasgow lo scorso Dicembre. Ottimo piazzamento anche per Marcelo Chierighini che con 46.49 conquista il terzo posto e sei punti.

200 METRI FARFALLA DONNE

I Tokyo Frog si fanno sentire nei 200 metri farfalla piazzandosi alla prima e seconda posizione. Vince la gara e conquista ben 19 punti Suzuka Hasegawa con il tempo di 2:03.12. Seconda Sakiko Shimizu con 2:06.07. In questa gara soltanto quattro donne sono andate a unti.

200 METRI FARFALLA UOMINI

Tom Shields per gli LA Current dopo i primi 100 metri di gara riesce a prendere il comando e toccare per primo, chiudendo in 1:50.55. Un totale di 12 punti per lui grazie al jackpot. Sul fronte Aqua Centurions, riusciamo ad agguantare una terza e quarta posizione grazie a Luis Melo e Leonardo de Deus

100 METRI DORSO DONNE

I Toronto Titans mettono ai blocchi le loro migliori dorsiste e conquistano la prima e la terza posizione. Kyle Masse chiude prima con 56.38 e ruba punti anche alle due dorsiste di Aqua Centurions e a Kendyl Stewart. Seconda Ali Deloof per gli LA Current.

100 METRI DORSO UOMINI

Ryosuke Irie scende sotto i 50 secondi e conquista 12 punti per i Tokyo Frog, mentre Shane Ryan dei Toronto Titans è secondo con 50.22. Gli LA Current, che hanno scelto proprio il dorso come stile per la skin race, si accontentano del terzo posto di Ryan Murphy, che tocca la piastra in 50.42.

100 METRI MISTI DONNE

Ancora vincenti i Tokyo Frog con Ruma Imai che chiude i 100 metri misti femminili in 57.94. LA Current si prendono la seconda e la terza posizione con Anastasia Gorbenko (58.06) e Abbey Weitzeil (58.59)

100 METRI MISTI UOMINI

Vladimir Morozov non ha deluso le aspettative nei 100 metri misti. E’ il russo dei Tokyo Frog a portare alla squadra altri 12 punti con il suo 51.46.

Tomoe Hvas con 51.72 è secondo (LAC) mentre i Toronto Titans occupano la terza posizione con Sergey Fesikov (52.32)

AGGIORNAMENTO CLASSIFICA

200 METRI STILE LIBERO DONNE

I Toronto Titans conquistano la prima posizione con Rebecca Smith in 1:53.59, ma gli Aqua Centurions vedono un po’ di luce grazie alla seconda posizione di Valentine Dumont. A punti anche l’altra atleta della squadra con base in Italia, Larissa Oliviera.

200 METRI STILE LIBERO UOMINI



Katsuhiro Matsumoto porta altri punti ai Tokyo Frog che stanno letteralmente brillando in questo primo match della loro avventura ISL. Chiude primo con il tempo di 1:42.33. I Toronto Titans con Blake Pieroni sono secondi, mentre gli Aqua Centurions conquistano in totale altri 7 punti.

50 METRI FARFALLA DONNE

LA Current vittoriose con un primo e secondo posto prezioso per la classifica. Beryl Gastaldello conferma la sua pericolosità nelle gare veloci e si piazza prima con il tempo di 24.79. Ben 24 punti grazie al jackpot conquistato su 5 atlete. Seconda Alyssa Marsh con 25.37.

50 METRI FARFALLA UOMINI

Szebasztian Szabo porta un po’ di gioia nella squadra con base in Italia. Nei 50 metri farfalla il pieno punteggio va agli Aqua centurions che conquistano 15 punti.

100 METRI RANA DONNE

Alla vigilia di questa gara sapevamo che nei 100 metri rana femminili gli Aqua Centurions dovevano contare essenzialmente su Martina Carraro. La Carraro non ci ha delusi ed ha conquistato un secondo posto pari merito con il tempo di 1:05.06. La gara è stata vinta dalla giapponese Miho Teramura con il tempo di 1:04.89.

100 METRI RANA UOMINI

Nella gara al maschile Nicolò Martinenghi e Fabio Scozzoli arrivano secondo e terzo, rispettivamente con il tempo di 56.67 e 56.89

