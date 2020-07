Inghilterra: Riaprono Le Piscine A Partire Dall’ 11 Luglio

In Inghilterra finalmente potranno riaprire le piscine, sia quelle all’aperto, sia nei centri sportivi al chiuso.

Oliver Dowden, Segretario di Stato per il Dipartimento di Digital, Culture Media and Sport, ha annunciato che le piscine all’aperto potranno riaprire a partire da sabato 11 luglio. Le piscine al chiuso dovranno aspettare un po’ di più , il 25 Luglio. Gli impianti in Inghilterra sono chiusi da venerdì 20 marzo.

In origine si credeva che anche le piscine inglesi sarebbero state incluse nelle attività autorizzate a riaprire il 4 Luglio. Il Primo ministro Boris Johnson, invece, ha dato il via libera a pub, ristoranti, parrucchieri, cinema e musei, ma non alle piscine.

Swim England qualche giorno fa annunció che il governo e i funzionari della sanità pubblica avevano visitato 4 piscine. La visita mirava a verificare l’applicazione dei protocolli ed il livello di sicurezza.

Il ministro dello sport Nigel Huddleston ha dichiarato che il governo si era impegnato a riaprire le strutture per il tempo libero “il più presto possibile a Luglio”.

Dopo la visita, l’amministratore delegato di Swim England, Jane Nickerson, ha rilasciato una dichiarazione:

“Sono lieta di aggiornare tutti sul fatto che la visita di oggi è stata positiva. Attendiamo ancora un annuncio ufficiale ma lo consideriamo un segno positivo. Le cose si stanno muovendo nella giusta direzione”.

RIAPERTURA PISCINE INGHILTERRA: LA CAMPAGNA DI SWIM ENGLAND OPEN OUR POOLS

Swim England ha raccolto con la campagna #OpenOurPools. 55.000 firme in 16 giorni.L’amministratore delegato di Swim England, Jane Nickerson, ha dichiarato ‘Questa è una vittoria per le persone che da diversi mesi vogliono disperatamente tornare in acqua.

“La loro frustrazione è stata comprensibile, ma hanno dimostrato un’incredibile pazienza e determinazione. Festeggiamo al loro fianco il fatto che presto potranno ricominciare a godersi le attività che amano”.

“Quando avevamo bisogno del loro sostegno, ci hanno appoggiato a decine di migliaia di persone. Non potremo mai ringraziarli abbastanza per questo”.

“Sappiamo che le piscine hanno bisogno di tempo per rimettere in funzione le loro strutture dopo essere state chiuse per così tanto. Molte piscine all’aperto non saranno pronte per l’apertura a partire da questo fine settimana. Alcune piscine al coperto potrebbero non essere pronte per l’apertura il 25 luglio. Chiederemmo ai nuotatori di rimanere pazienti ancora un po'”.