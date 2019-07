Il Gesto DI Solidarietà Per Rikako Ikee Dal Podio Dei 100 Metri Farfalla

La finale dei 100 metri farfalla femminili ha visto a sorpresa la canadese Maggie MacNeil conquistare la medaglia d’oro.

La campionessa in carica e detentrice del Record mondiale Sarah Sjostrom ha toccato la piastra per seconda, dando vita ad un ultimo 50 mozzafiato.

L’australiana Emma McKeon ha completato il podio vincendo il bronzo.

Tre nazioni rappresentate da tre donne straordinarie, sportive dentro e fuori dalla vasca.

Durante la cerimonia id premiazione, le tre ragazze hanno mostrato al mondo i palmi delle mani, dove avevano scritto “Never Give Up Ikee Rikako“.

Rikako Ikee, 19 anni, finalista olimpica nei 100 metri farfalla, sta attualmente combattendo contro la leucemia. Lo scorso Febbraio l’annuncio della diagnosi.

Lo scorso 5 Giugno, Ikee ha rilasciato una dichiarazione:

“Il trattamento è in corso, e ci sono giorni in cui non mi sento così bene. In quei giorni, aspetto solo che il tempo passi e in qualche modo riesco a sopravvivere. Rimango motivata a fissare un obiettivo per me stesso dopo la dimissione”.

Sarah Sjostrom, Maggie MacNeil ed Emma McKeon hanno mostrato al mondo la vera essenza di questo sport.