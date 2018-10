I 10 Stereotipi Di Allenatore: Quale Di Questi E’ Il Tuo?

View this post on Instagram

Oggi un primo test gara, io penso che sia andato davvero bene, certo si può sempre fare meglio ma come si vede dalla foto, si è dato tanto e quando ci vuole ci vuole, spesso ci lamentiamo dei nostri ragazzi ma non siamo pronti mai a dire loro bravi, io lo sto imparando solo ora che ho 44 anni, meglio tardi che mai! Però devo aggiungere una cosetta per quelli che non sono riusciti nelle loro intenzioni, non siate delusi, la maggior parte delle volte non riuscite perché avete paura del risultato stesso, paradossalmente avete paura di essere bravi, a volte capita, e vi voglio dire anche che io ogni volta che mi pongo un obiettivo difficile mi cago sotto, ma mi ripeto in continuazione che ce la posso fare, e voi dovreste essere come me, alla fine ce la farete, forse con le mutande sporche perché ve la sarete fatta sotto, ma felici di avere il culo cagato e l’obiettivo raggiunto però!!! Certo non sono proprio un docente universitario nel dare le spiegazioni ma ci siamo capiti! Non mollate mai ragazzi! 💪💪💪 #allenatoreassassino #maimollare #nevergiveup #believeinyourself