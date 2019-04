FINA Champions Swim Series 2019 à Guangzhou – Résumé Jour 1

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #1 – GUANGZHOU

Lors du premier jour de la FINA Champions Swim Series à Guangzhou, sept épreuves masculines, sept épreuves féminines et un relais mixte 400 nage libre se déroulent.

Par rapport au programme de base, les relais masculins et féminins ont été enlevés pour laisser uniquement les relais mixtes. Les équipes constituant les relais ont été choisies par des officiels FINA, chaque nage est décidée par l’équipe.

Chose exceptionnelle les deux lignes du bord de chaque côté de la piscine sont couvertes pour laisser uniquement 4 lignes.

400 Nage Libre Dames

Dans une course hésitante, les nageuses se sont battues plus pour la place que pour le chronomètre (les quatre ont encore au minimum une épreuve cette session), Katinka Hosszu a pris les devant sur le sixième 50m pour prendre six dixièmes d’avance sur la deuxième. Mais la nageuse Chinoise Li Bingjie finira par rattraper Hosszu au virage du 350m.

La course s’est finie au sprint sur le dernier 50m. Au final c’est la Hongroise Hosszu qui l’emporte de 5 petits centièmes devant Li, le dernier 50 mètres de Li en 29.07 n’aura pas suffit pour rattraper Hosszu.

Le temps de Hosszu est le sixième temps mondial cette saison, belle performance pour ouvrir la nouvelle compétition.

100 Nage Libre Messieurs

La surprise aujourd’hui vient de Pieter Timmers, médaillé d’argent aux Jeux de Rio sur 100NL, il ne s’est pas illustré individuellement dans les grandes compétitions depuis. Aujourd’hui Timmers l’emporte en 48.60 devant la jeune star Russe Kliment Kolesnikov (premier au 50m en 23.30) grâce à un retour en 24.90.

Kolesnikov fini 15 centièmes derrière le Belge, Vladimir Morozov prend la troisième place en 49.10 et Chad Le Clos la quatrième place en 49.25.

100 Dos Dames

La nageuse Chinoise Fu Yuanhui s’est détachée de Georgia Davies dans la deuxième partie de la course pour gagner l’épreuve avec le seul temps en dessous de la minute: 59.60 au plaisir de la foule.

Davies tout juste sortie des Championnats Nationaux de Grande Bretagne à Glasgow prends la deuxième place en 1:00.51 devant l’australienne Emily Seebohm en 1:01.99. Hosszu, de suite après le 400NL prends la quatrième place en 1:02.99. Quelques minutes après elle participe au 200 papillon.

200 Dos Messieurs

Xu Jiayu s’est imposé du début à la fin de la course, touchant en 1:55.24 pour donner une deuxième victoire d’affilée au public Chinois. Cela représente son meilleurs temps cette saison et la deuxième meilleure performance mondiale à quelques longueurs de la meilleure performance mondiale cette saison du Russe Evgeny Rylov (1:54.00).

Le japonais Ryosuke Irie finit second en 1:56.24, il est depuis quelques mois le troisième meilleur performeur mondial cette saison sur la distance (1:55.79).

200 Papillon Dames

La razzia Chinoise a continué sur 200 papillon, Zhang Yufei remporte l’épreuve de plus de deux secondes sur la deuxième et quatre secondes sur la troisième. Au 100m l’américaine Kelsi Dahlia était en pôle position, cela lui a coûté un dernier 50 mètres difficile en 34.33 sur lequel Yufei fait la différence. Hosszu, pour sa troisième épreuve déjà ne lâche rien et touche en 2:11.95 devant Zhang Yuhan.

50 Papillon Messieurs

Le 50 papillon promettais d’offrir du spectacle avec Nicholas Santos le recordman du monde en petit bassin, Andrii Govorov le recordman du monde en grand bassin, Michael Andrew le nouveau visage du sprint Américain et enfin Ben Proud le champion du monde de 2017.

Dans une course très serrée, Santos prend la première place en 23.01, à quelques dixième de son meilleur temps de la saison (22.77). Andrew fini à la touche 1 centième devant Govorov en 23.27. Proud fini quatrième à 6 centièmes de Govorov.

200 Nage Libre Dames

Sarah Sjostrom n’a pas eu de problèmes pour remporter le 200 nage libre, pour sa première course elle met les poings sur la table en s’imposant en 1:57.62, à deux secondes de son meilleur temps de la saison. Li Bingjie, deuxième sur le 400 nage libre quelques minutes plus tôt finit seconde en 1:59.40.

50 Brasse Messieurs

Les Brésiliens Felipe Lima et Joao Gomes confirment leur forme sur 50 brasse, quelques jours plus tôt ils ont établi les deux meilleures performances mondiales (26.4) devant Adam Peaty et ont établi un nouveau record d’Amérique du Sud. Aujourd’hui ils font encore 1 et 2 en 26.68 et 26.70. Andrew tout juste sorti du 50 papillon finit 3ème en 27.07, huitième temps mondial cette saison.

100 Brasse Dames

Nouvelle victoire Chinoise, cette fois sur 100 brasse où Ye Shiwen enregistre un meilleur temps personnel de presque deux secondes. Elle remporte l’épreuve en 1:07.48, suivie par Molly Hannis en 1:08.33 et Yu Jingyao en 1:08.51.

200 Quatre Nage Messieurs

Wang Shun et Qin Haiyang largement au dessus de la concurrence se sont battus pour la première place. Wang a pris l’avantage en papillon et dos, Qin a réduit l’écart en brasse mais Wang est revenu fort en nage libre pour l’emporter en 1:57.24.

Course difficile pour Andrew après le 50 papillon et le 50 brasse quelques minutes auparavant.

100 Papillon Dames

Deuxième victoire pour Sjostrom après le 200NL. Seule nageuse en dessous de 58 secondes ce matin, Sjostrom en 57.16 est à quelques dixièmes de son meilleur temps de la saison de 56.69.

Dahlia prend à nouveau la deuxième place, après le 200 papillon, cette fois-ci sur 100 papillon en 58.25 devant Ranomi Kromowidjojo (58.77) et Dana Vollmer (1:00.78).

100 Dos Messieurs

Deuxième victoire pour Xu après le 200 dos. Xu est le seul nageur en dessous des 53 secondes (52.98) mais il est néanmoins suivi de près par Ryosuke Irie en 53.25. Robert Glinta touche troisième en 53.70 avec un bon premier 50 au niveau de Xu.

50 Dos Dames

Fu rejoint Sjostrom et Xu en remportant sa deuxième épreuve de la session sur le 50 dos, la championne du Monde de 2015 améliore son meilleur temps de la saison d’un centième. Deuxième performance mondiale de la saison en 27.60. La recordwoman du monde de la distance Liu Xang touche deuxième en 27.85 à près d’une seconde de son record du monde.