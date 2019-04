FINA Champions Serie startet am Wochenende in China

FINA Champions Swim Series 2019 #1 in Guangzhou

April 27. bis 28.

Guangzhou, China

Guangdong Olympic Sports Centre Swimming Natatorium

LCM (50m)

FINA Champions Series Info

Entry List

Am kommenden Wochenende nehmen 109 Schwimmer auf Einladung der FINA am ersten Stopp der Champions Swim Series teil. In jedem Wettkampf starten vier Schwimmer in einem Finale, nur die Besten wurden ausgewählt, nach folgenden Kriterien:

Olympiasieger 2016

Weltmeister 2017

Weltrekordhalter

die Nr. 1 der FINA Weltrangliste 2019

Falls eingeladene Athleten die Einladungen ablehnen, dann werden Silber- oder Bronzemedaillengewinner Olympia 2016 oder WM 2017 oder die in der Weltrangliste nächstplatzierten Schwimmer eingeladen – bis ein Finale mit vier Schwimmern besetzt ist.

Die Schwimmer werden gezielt für bestimmte Strecken eingeladen, in China haben Katinka Hosszu und Michael Andrew mit je sechs Events, verteilt auf nur zwei Tage, ein Monsterprogramm zu bewältigen.

Katinka Hosszu wird am ersten Tag über 400 Freistil, 100 Rücken, 200 Schmetterling und 200 m Freistil an den Start gehen, gefolgt von den 200 m Rücken undd 200 m Lagen am zweiten Tag. Zwischen den Finalläufen liegt immer nur jeweils ein Männerwettbewerb.

Michael Andrew hat am ersten Tag die 50 m Schmetterling, 50 m Brust und 200 m Lagen vor sich und am folgenden Tag die 100 m Schmetterling, 50 m Rücken und 100 m Brust. Da der italienische Sprinter Andrea Vergani wegen eines positiven Dopingtests vorübergehend suspendiert wurde, könnte es sein, dass Andrew noch die 50 m Freistil schwimmt.

Über die 100 m Freistil treffen mit Sarah Sjöström und Cate Campbell zwei der schnellsten Damen aufeinander. Sjöström wird über 50 bis 200 m Freistil, 50 m und 100 m Schmetterling starten.

Die Chinesen werden in 18 der 28 Wettkämpfe vertreten sein, mit dabei ist auch Sun Yang. Er wird z.B. über die 200 m Freistil gegen Chad Le Clos, Danas Rapsys, und Wang Shun um den Sieg schwimmen.

Gespannt sein darf man sicher auf die Auftritte von Anthony Ervin, der im Jahr 2000 und danach 2016 Gold über 50 m Freistil bei den Olympischen Spielen gewonnen hat und Ende Mai 38 Jahre alt wird. Seine US Teamkollegin Dana Vollmer, mittlerweile 31 Jahre alt und zweifache Mutter, wird über 100 m Schmetterling an den Start gehen, sie möchte bei den Olympischen Spielen 2020 erneut antreten. Es wären ihre vierten Spiele.

Deutsche Schwimmer sind mit Franziska Hentke und Philip Heintz nur in Budapest am Start.

PREISGELD

Die FINA hat die Teilnahme an diesem Event hochdotiert. Alle Schwimmer bekommen Startgeld, Preisgeld pro Rennen für die Plätze 1-4 und werden für die Teilnahme an z.B. Presskonferenzen bezahlt.

Einzelwettkämpfe

1. Platz – $ 10.000

2. Platz – $ 8.000

3. Platz – $ 6.000

4. Platz – $ 5.000

Staffeln

1. Platz – $ 16.000

2. Platz – $ 12.000

3. Platz – $ 8.000

Weltrekorde

Bonus: 20.000 USD

Wettkampfprogramm

Tag 1

Frauen 4×100 Freistilstaffel

Frauen 400 Freistil

Männer 100 Freistil

Frauen 100 Rücken

Männer 200 Rücken

Frauen 200 Schmetterling

Männer 50 Schmetterling

Frauen 200 Freistil

Männer 50 Brust

Frauen 100 Brust

Männer 200 Lagen

Women’s 100 Schmetterling

Männer 100 Rücken

Frauen 50 Rücken

Männer 200 Schmetterling

Mixed 4×100 Freistil

Männer 4×100 Lagen

Tag 2