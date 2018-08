Europei Glasgow: Pellegrini, Peaty e Paltrinieri Le Star Del Giorno 5

Siamo arrivati al quinto giorno dei Campionati Europei di Glasgow.

Di prima mattina già tante star di caratura mondiale sui blocchi di partenza.

Queste le gare della sessione di preliminari:

100 stile libero femminile;

50 rana maschile

200m misti femminile

200 dorso maschile

4×200 stile libero femminile

800 stile libero maschile

Tra i nuotatori più attesi il detentore del record del mondo Adam Peaty, Sarah Sjostrom, Katinka Hosszu ed ovviamente Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri

100 stile libero femminili

World Record (WR): 51,71 – Sarah Sjöström, 2017

World Junior Record (WJ): 52,70 – Penny Oleksiak, 2016

European Record (ER): 51,71 – Sarah Sjöström, 2017

European Junior Record (EJ): 53,88 – Freya Anderson

Championship Record (CR): 52,67 – Sarah Sjöström, 2014

SEMIFINALI

BLUME Pernille DEN 52.97 SJOESTROEM Sarah SWE 53.45 BONNET Charlotte FRA 53.90 HEEMSKERK Femke NED 53.96 BRO Signe DEN 54.08 ANDERSON Freya GBR 54.27 KAMENEVA Mariia RUS 54.46 PELLEGRINI Federica ITA 54.51 WATTEL Marie FRA 54.59 APOSTALON Anika CZE 54.61 OPENYSHEVA Arina RUS 54.70 WASICK Katarzyna POL 54.71 MUREZ Andrea ISR 54.82 KOST Nina SUI 55.08 MUNOZ DEL CAMPO Lidon ESP 55.14 HOPKIN Anna GBR 55.17

Federica Pellegrini punta a nuotare la finale di questa gara ed il primo passo è fatto. Nuota un tranquillo 54.51 che le assicura il posto nella semifinale di oggi pomeriggio.

Pernille Blume non si risparmia nei preliminari e nuota già sotto i 53 secondi. Miglior tempo per lei, che riesce a tenere dietro Sarah Sjostrom.

50 m rana maschili

World Record (WR): 25,95 – Adam Peaty , 2017

, 2017 World Junior Record (WJ): 26,97 – Nicolo Martinenghi, 2017

European Record (ER): 25,95 – Adam Peaty , 2017

, 2017 European Junior Record (EJ): 26,97 – Nicolo Martinenghi, 2017

Championship Record (CR):26,62 – Adam Peaty, 2014

SEMIFINALI

PEATY Adam GBR 26.50 CR SCOZZOLI Fabio ITA 27,04 SHYMANOVICH Ilya BLR 27,09 SILADJI Caba SRB 27,12 ELZERMAN Ties NED 27.16 PINZUTI Alessandro ITA 27.17 PRIGODA Kirill RUS 27.21 STEVENS Peter John SLO 27.21 MURDOCH Ross GBR 27.27 SKAGIUS Johannes SWE 27.27 WILBY James GBR 27.44 SCHWINGENSCHLOEGL Fabian GER 27.49 OBROVAC Nikola CRO 27.62 GREENE Darragh IRL 27.66 REITSHAMMER Bernhard AUT 27.66 KAMMINGA Arno NED 27.71 KARPOUZLIS Ioannis GRE 27.74

Adam Peaty ha stabilito il nuovo Record del Mondo qui a Glasgow soltanto due giorni fa. Per il problema riscontrato al sistema di cronometraggio, il tempo nuotato è stato aggiornato a 57.10.

Adam non si è preoccupato molto, dichiarando che prima o poi farà davvero 57.00 (ed anche meno).

Ora è il momento dei 50 metri rana. Nuota alle 9.30 di mattina e stabilisce il Record dei Campionati con 6.50. Preparate i pop corn, Adam promette spettacolo.

In semifinale anche Alessandro Pinzuti con 27.17.

200 m misti donne

World Record (WR): 2:06,12 – Katinka Hosszu , 2015

, 2015 World Junior Record (WJ): 2:09,98 – Rikako Ikee, 2017

European Record (ER): 2:06,12 – Katinka Hosszu , 2015

, 2015 European Junior Record (EJ): 2:11,03 – Target Time

Championship Record (CR): 2:07,30 – Katinka Hosszu, 2016

SEMIFINALI

HOSSZU Katinka HUN 2:11.09 O’CONNOR Siobhan-Marie GBR 2:11.39 UGOLKOVA Maria SUI 2:12.43 WILLMOTT Aimee GBR 2:12.64 CUSINATO Ilaria ITA 2:12.98 JAKABOS Zsuzsanna HUN 2:13.37 LESAFFRE Fantine FRA 2:13.44 MILEY Hannah GBR 2:13.60 WOOD Abbie GBR 2:13.65 CREVAR Anja SRB 2:14.29 ANDREEVA Viktoriia RUS 2:14.91 VERRASZTO Evelyn HUN 2:15.04 ZAVADOVA Barbora CZE 2:15.17 EFIMOVA Yuliya RUS 2:15.35 DUHAMEL Cyrielle FRA 2:15.41 GORBENKO Anastasya ISR 2:15.49 SEBESTYEN Dalma HUN 2:15.53 GUNES Viktoria Zeynep TUR 2:15.72 TONI Carlotta ITA 2:15.91 FRANCESCHI Sara ITA 2:16.16 HORSKA Kristyna CZE 2:16.50

Stasera rivedremo Kantika Hosszu passare da una finale ad una semifinale nel giro di pochi minuti.

Questa era la routine per lei fino ad un anno fa. Ora partecipa agli europei con meno iscrizioni gara rispetto al passato, in un momento della sua vita molto delicato e di passaggio.

Vedremo se la Iron Lady del nuoto tornerà al suo splendore.

Anche l’Italia ha la sua piccola Iron Lady. La diciannovenne Ilaria Cusinato dopo aver vinto il bronzo nei 400, prova l’impresa nei 200. Semifinale per l’atleta di Stefano Morini, con il quinto tempo 2:12,98.

200 DORSO MASCHILI

World Record (WR): 1:51,92 – Aaron Peirsol, 2009

World Junior Record (WJ): 1: 55,14 – Kliment Kolesnikov, 2017

European Record (S): 1: 53.61 – Evgeny Rylov , 2017

European Junior Record (EJ): 1: 55.14 – Kliment Kolesnikov, 2017

Championship Record (CR): 1:55,28 – Radoslaw Kawecki, 2012

TOP 16 QUALIFIERS:

RYLOV Evgeny RUS 1:56.67 TARASEVICH Grigory RUS 1:57.07 KOLESNIKOV Kliment RUS 1: 57.31 SERVANT Christian GER 1: 57.89 WILLIAMS Brodie GBR 1:58.62 KAWECKI Radoslaw POL 1: 58.70 TELEGDY Adam HUN 1:58.96 Mencarini Luca ITA 1: 59.09 GREENBANK Luke GBR 1:59.21 RESTIVO Matteo ITA 1: 59.21 CHRISTOU Apostolos GRE 1: 59.30 Skierka James ENG 1: 59.44 MCNALLY Craig GBR 1:59.58 STUPIN Maxim RUS 1:59.60 GONZALEZ OLIVE H. ESP 1: 59.73 MATHIEU Geoffroy FRA 1: 59.83 TOUMARKIN Yakov Yan ISR 2: 00.08 LONCAR Anton L CRO 2:00.11 Gabriel Jose LOPES IN 2: 00:35

Kliment Kolesnikov dovrà guardarsi la semi finale dalle tribune. Incredibile, ma vero. Stamattina i suoi due connazionali Evgeny Rylon e Grigory Tarasevich hanno nuotato più veloce di lui.

L’Italia invece festeggia il passaggio di Matteo Restivo con 1:59,21 e Luca Mencarini con 1:59.09.

800 metri stile libero maschili

World Record (WR):7:32,12 – Zhang Lin, 2009

World Junior Record (WJ): 7:45,67 – Target Time

European Record (ER): 7: 40,77 – Said Gabriel, 2017

European Junior Record (EJ): 7:51,97 – Target Time

Championship Record (CR): 7: 42.33 – Gregory Paltrinieri, 2016

FINALE:

ROMANCHUK Mykhaylo UKR 7: 49.96 PALTRINIERI Gregorio ITA 7: 50.08 MOGIC Marin CRO 7:51.78 MICKA CZE Jan 7: 52.14 JOLY Damien from 7: 52.54 ACERENZA Domenico ITA 7: 52.80 WELLBROCK Florian GER 7: 53.62 CHRISTIANSEN Henrik NOR 7: 53.94

Oggi è il compleanno di Mykhaylo Romanchuk. Ha confessato in zona mista di volere come regalo la medaglia domani sera. Non ha però specificato il metallo.

Gregorio Paltrinieri si sta riprendendo e la sua nuotata stamattina era ben differente rispetto a quella dei 1500 stile libero.

La forma fisica non è delle migliori per affrontare la gara come avrebbe voluto. Noi però crediamo nella forza del nostro campione. Domani sarà un altro giorno. In finale ci sarà anche il suo amico di allenamenti Domenico Acerenza. Incrociamo le dita.

