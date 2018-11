Köhler, Hentke, Wellbrock siegen beim North Sea Swim Meet, Norwegen

The North Sea Swim Meet 2018

Nunmehr zum 45. Mal findet das “North Sea Swim Meet” in Norwegen, statt. Zum zweiten Mal ist Kristiansand der Gastgeber. Am ersten Tag konnten die deutschen Schwimmer, die für ihre Vereine starten, drei Siege holen: Sarah Köhler (SG Frankfurt) siegte über 800 m Freistil mit einer Zeit von 8:19,55 Minuten. Florian Wellbrock (SC Magdeburg) war siegreich über 1500 m Freistil (14:29,2) und Franziska Hentke (SC Magdeburg) über 200 m Schmetterlin in 2:05,06 Minuten.

Florian Wellbrock setzt sich damit auf Platz 1 der aktuellen Weltrangliste über 1500 m Freistil, Sarah Köhler schwamm die sechstschnellste Zeit in diesem Jahr und Franziska Hentke zeigte weltweit die viertschnellste Zeit in der noch jungen Kurzbahnsaison.

Weitere Podiumsplätze gab es für Charlotte Blanke (SG Neukölln), die über 800 m Freistil den dritten Platz in 8:41,83 Minuten belegte. Sie verbesserte ihre persönliche Bestzeit von 8:48,07 Minuten deutlich. Marius Zobel (SC Magdeburg) belegte den zweiten Platz über 200 m Lagen in 1:59,70, er schwamm zum ersten Mal unter 2 Minuten (PB vorher: 2:00,50). Lukas Märtens (SC Magdeburg) kam über 200 m Lagen in 2:04,73 Minuten auf den 7. Platz – auch für ihn eine klare Bestzeit (vorher PB: 2:09,92).

Die deutschen Schwimmer werden noch eine Reihe von Starts am Samstag und Sonntag absolvieren, hier die geplanten Teilnahmen:

Florian Wellbrock : 400m Freistil, 100m Freistil, 400m Lagen, 200m Freistil

: 400m Freistil, 100m Freistil, 400m Lagen, 200m Freistil Franziska Hentke : 50m Schmetterling, 200m Brust, 400m Lagen, 100m Schmetterling

: 50m Schmetterling, 200m Brust, 400m Lagen, 100m Schmetterling Sarah Köhler: 400m Freistil, 200m Rücken, 200m Freistil

Marius Zobel: 400m Freistil, 100m Freistil, 200m Freistil

Charlotte Blanke: 100m Freistil, 200m Freistil

Pia-Sohpie Berndt: 200m Brust, 400m Lagen, 50m Brust, 100m Lagen

Lukas Märtens: 400m Freistil, 100m Rücken, 100m Freistil, 200m Freistil

Danny Schmidt: 400m Freistil, 100m Freistil, 400m Lagen

Der SC Magdeburg stellt eine Staffel über 4x50m Mixed Lagen.

Aus Norwegen nehmen u.a. Henrik Christiansen, Markus Lie und Thomoe Hvas teil. Ergänzt wird das internationale Starterfeld durch Thierry Bollin (Schweiz), Jesse Puts, Kyle Stolk, Mathys Goosen and Maarten Brzoskowski aus Holland, Stephen Milne (GBR), Ari-Pekka Liukkonen (FIN), Yannick Kaeser (SUI) ebenso wie bei den Damen Fanny Lecluyse (BEL), Kim Busch, Maaike de Waard, Tes Schouten and Valerie van Roon aus Holland, . Lucy Hope and Kathryn Greenslade aus Great Britain.