EEUU anuncia su equipo para los WUG; España vuelve a pasar

La federación americana de natación (USA Swimming) ya ha anunciado el equipo que representará a los Estados Unidos en los World University Games 2019, también conocidos como Universiada de verano. Los WUGs se celebrarán del 3 al 14 de julio en Nápoles (Italia).

Ella Eastin y Zach Apple son algunos de los nombres más destacados del equipo americano, que ha sido escogido en base a los tiempos realizados en los Campeonatos Pan Pacíficos y los Nacionales de verano.

Ella Eastin, poseedora de tres récords americanos en yardas, se clasificó para los Pan Pacíficos, pero no pudo clasificarse para los Campeonatos del mundo de 2019 debido a una mononucleosis que padeció las semanas previas a los Nacionales de verano y que mermaron su preparación. En los Nacionales de 2017, Eastin finalizó segunda en los 400 metros estilos, clasificándose para los Campeonatos del mundo. Sin embargo, fue descalificada debido a la aplicación de la polémica regla Lochte.

Zach Apple es uno de los tres nadadores que competirán tanto en los WUGs como en los Campeonatos del mundo. En los mundiales competirá en los relevos 4×100 y 4×200 libres, mientras que en la Universiada también nadará individualmente los 50 y 100 metros libres. Los demás nadadores que estarán en ambas competiciones serán Gabby DeLoof y Jack LeVant.

La universiada es una competición específica para atletas matriculados en alguna universidad. Los criterios de selección dicen: “para ser elegible para la Universiada, los atletas deben tener entre 17 y 23 años el día 3 de julio de 2019, y estar registrados activamente en una universidad o haber completado su grado universitario en la temporada 2018-2019”.

USA swimming publicará pronto los equipos que competirán en los Juegos Pan americanos de 2019 y en los Campeonatos del mundo en piscina corta de 2018.

El equipo americano completo de la Universiada 2019:

Women Men Claire Adams Zach Apple Grace Ariola Clark Beach Taylor Ault Dean Farris Zoe Bartel Robert Finke Katharine Berkoff Trey Freeman Lisa Bratton Sean Grieshop Veronica Burchill Connor Hoppe Megan Byrnes Grant House Jorie Caneta Robert Howard Olivia Carter Tate Jackson Catie DeLoof Michael Jensen Gabby DeLoof Trenton Julian Ella Eastin Austin Katz Emily Escobedo Jack Levant Elise Haan Bryce Mefford Dakota Luther Jeff Newkirk Paige Madden Nick Norman Kaersten Meitz Devon Nowicki Hannah Moore Justin Ress Ky-Lee Perry Daniel Roy Evie Pfeifer Jack Saunderson Claire Rasmus John Shebat Sierra Schmidt Coleman Stewart Makayla Sargent Sam Stewart Asia Seidt Jonathan Tybur Emily Weiss Zach Yeadon

La Federación española de natación vuelve a pasar de la Universiada

La Real Federación Española de natación (RFEN) ha anunciado sus criterios de selección para el calendario de competiciones de temporada 2018/2019, en el que no figura la Universiada. La RFEN descarta por tercera vez consecutiva esta competición. La última vez que participaron fue en 2013, cuando llevaron a siete nadadores. Todavía no se sabe por qué la RFEN no ha incluido la competición universitaria más importante del mundo en su calendario, pero podría deberse a la falta de financiación por parte del Consejo Superior de Deportes. Salvo sorpresa de última hora, la piscina de Nápoles no verá a ningún nadador español tirarse al agua.

Contenido parcialmente traducido del artículo de Jared Anderson.