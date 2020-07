Dolore Alla Spalla Per Megli, No Al Sette Colli: “Recupero In Vista di Tokyo”

Filippo Megli non parteciperà al Trofeo Sette Colli.

La notizia arriva a 3 settimane dalla rassegna romana che sarà l’unica tappa della stagione estiva per il nuoto italiano.

Il primatista italiano in carica rinuncerà alla manifestazione, che quest’anno coinciderà anche con

il Campionato Italiano Assoluto, per recuperare da un problema alla spalla.

Questa la dichiarazione rilasciata dal duecentista toscano:

“Ho bisogno di tornare al 100% in vista della prossima stagione e per essere

al meglio per Tokyo 2020”

La 57° edizione del Trofeo Sette Colli edizione sarà in programma da martedì 11 a giovedì 13 agosto presso la piscina del Foro Italico a Roma con una formula inedita senza finali.

Il dolore che affligge Filippo richiederà riposo e sedute di fisioterapia, secondo quanto riportato dalla sua agenzia DMTC:

“Si tratta di un’instabilità a livello omero-scapolare e di una lesione al cercine glenoideo.

E’ tanta la voglia di tornare in acqua, ma per il momento voglio dedicarmi ad una ripresa fisica

perfetta per essere pronto in vista della nuova stagione e, soprattutto, preparare al meglio le

Olimpiadi”.

Uno stop forzato volto però a preparare con cura la stagione olimpica. Megli, forte del suo recente mondiale concluso con un 5° posto individuale e un palpitante 4° posto di staffetta si dice fiducioso per i mesi che verranno.

“Tokyo 2020 è il mio grande obiettivo. Le prestazioni ottenute ai Mondiali di Gwangju sono un grande stimolo per puntare al podio olimpico”

ASCOLTA QUI la puntata di SWIMSWAM Talk dedicata a Filippo Megli registrata durante il lockdown.