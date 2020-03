Swim Swam Talk Filippo Megli: “Con L’Ultima Bracciata Ci Credevo”

Swim Swam Talk.

L’agenda del nuotatore è solitamente scandita da battiti serrati e spesso affannati. Ore e ore tra piscine e palestre, in giornate dettate dal ritmo delle nostre bracciate e dei nostri obiettivi.

La pandemia globale COVID-19 ha spazzato buona parte delle pagine di queste agende lasciando molto tempo libero, forse troppo.

Swim Swam Italia ha rubato un po’ di questo tempo ad alcuni tra i volti più noti del nuoto tra le corsie. Per parlare di quarantena, serie tv, diete mal riuscite e tanto nuoto.

Swim Swam Talk : Filippo Megli

In questa puntata Filippo Megli ci racconta come sta vivendo l’isolamento nella sua San Casciano, a pochi passi da Firenze. Il timore di perdere la sensibilità in acqua e di non resistere ad aprire il frigo una volta di troppo. L’attesa di un altro anno olimpico alle porte e la preparazione da ricominciare. Dal ricordo della prima esperienza in nazionale maggiore fino alle più recenti emozioni mondiali. Con particolare attenzione alla staffetta 4×200 che sta regalando soddisfazione all’Italnuoto.

I Record di Filippo Megli