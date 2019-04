Coppa Brema: Gabriele Detti E Federica Pellegrini Record 400SL E 100SL

FINALE CAMPIONATO A SQUADRE “COPPA CADUTI DI BREMA”

7 Aprile 2019

Stadio del Nuoto – Riccione (IT)

Vasca Corta 25 metri

Risultati

Dopo aver stabilito il Record Italiano dei 400 metri stile libero maschili in vasca lunga, il campione del mondo in carica degli 800 metri Gabriele Detti, ha abbassato ieri il Record Italiano dei 400 m stile libero i vasca corta.

Impegnato nella finale del Campionato a squadre “Coppa caduti di Brema”, stabilisce il Record Italiano dei 400 metri stile libero in 3:37.22.

Altra prestazione significativa è stata quella di Federica Pellegrini nella gara dei 100 m stile libero femminili, dove ha stabilito il nuovo Record Italiano (vasca corta) in 52:10.

SERIE A1 400 M STILE LIBERO M

Record italiano Gabriele Detti 3:37.22 – Netanya 02/12/2015

Gabriele Detti 3:36.63 Filippo Megli 3:45.05 Alessio Proietti Colonna 3:45.60

Dopo le fatiche della vasca lunga ed una settimana in cui Gabriele Detti ha dimostrato di essere tornato per difendere il titolo mondiale, il campione livornese gareggia nella finale di Coppa Brema e vince i 400 metri stile libero con il tempo di 3:36.63.

Abbassa di oltre un secondo il Record Italiano in vasca corta che aveva stabilito durante i Campionati Europei in vasca corta di Netanya del 2015 e si piazza al secondo posto del ranking mondiale.

SERIE A1 100 M STILE LIBERO F

Record italiano Federica Pellegrini 52.17 – Riccione 24/04/2016

Federica Pellegrini 52.10 Aglaia Pezzato 54.09 Nicoletta Ruberti 54.78

Con un passaggio ai 50 metri di 25.43 ed un ritorno a 26.67, Federica Pellegrini tocca la piastra in 52.10 stabilendo il nuovo Record Italiano in vasca corta dei 100 metri stile libero femminili.

Il precedente lo aveva siglato alla finale di Coppa Brema del 2016, quando nuotò le 4 vasche in 52.17.

Dopo la gara ha dichiarato alla Federazione Italiana Nuoto:

“Sto bene e in acqua sono veloce. Sono contenta per il record e per come sono andati i campionati italiani. Dietro di me ci sono giovani interessanti che si stanno affacciando come la Ruberti”.