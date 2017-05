Championnats de France Schiltigheim : l’avant-première sur Jour 1

Ancien nageur, Eric Lahmy est journaliste, écrivain, rédacteur en chef, et reporter. Il anime depuis 2013 Galaxie-Natation, un blog dédié à son sport préféré.

Championnats de France Elite 50m 2017

Du Mardi 23 au Dimanche 28 Mai 2017

Centre Nautique de Schiltigheim, Strasbourg

Bassin de 50 m

Séries à 9h00 / Finales à 17h30

Diffusé sur beIN SPORTS1 mardi-vendredi / beIN SPORTS2 samedi / beIN SPORTS3 dimanche

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n°1 – 400 LIBRE MESSIEURS

MINIMUM : 3’47s43

Record de France 3’43s85 Yannick AGNEL, ONN, 23 mars 2011

Champion de France : Jordan POTHAIN , 3’47s77

, 3’47s77 Leaders mondiaux 2017 : SUN Yang, CHN, 3’42s16 ; 2. Gabriele DETTI, ITA, 3’43s46; 3. Mack HORTON, 3’44s18.

Les Français 2017 : 28.Jordan POTHAIN, 3’49s29; 42. Damien JOLY, 3’50s43.

***Un peu de potentiel, mais temps brumeux. Psychologiquement, un bon 400 mètres pourrait « déverrouiller » et lancer les championnats de France, et bien entendu, Schiltigheim compte sur Pothain, révélation de 2015, confirmation de 2016. Où en est-il ? Il n’a pas satisfait ses ambitions du début de saison et se trouve, avec son temps du Golden Tour d’Amiens, largué par l’élite. Et Damien Joly reste le seul en mesure de lui porter contestation, sans aller très haut sur la distance, étant entendu que son meilleur se trouve sur 1500. Tout ça pour dire que Pothain est un peu seul. Il lui faut gagner trois ou quatre secondes pour rejoindre l’échappée, et encore une ou deux secondes supplémentaires pour disputer une médaille. A lui de surprendre. L’an dernier, il avait réalisé de bons coups et, comme disait Francis Blanche dans le sketch du Sar Rabindranath Duval avec Pierre Dac : « il peut le faire. On applaudit bien fort »

Mais, comme répondait Dac (du Dac au tac) : « n’applaudissez pas trop vite. Attendez d’avoir lu le rapport. »

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n° 2 – 100 BRASSE DAMES

MINIMUM : 1’7s22

Record de France : 1’7s97, Sophie DE RONCHI, 2007

Championne de France 2016: Fanny DEBERGHES, 1’8s61

Leaders mondiales 2017: 1. Julia EFIMOVA, RUS, 1’5s90; 2. Lily KING, USA, 1’6s20; 3. Jennie JOHANSSON, SWE, 1’6s30.

Les Françaises: 81. Fanny DEBERGHES, 1’9s70; 211. Camille DAUBA, 1’10s84.

***Cela fait des années maintenant que la France n’a plus une grande représentante en brasse. La dernière manifestation au plus haut niveau d’une Française se situe aux Jeux olympiques de 1984, quand Catherine Poirot enlevait une médaille de bronze olympique en 1’10s69. Puis vint Pascaline Louvrier, extrêmement précoce, puisqu’elle fut championne de France à 12 ans, 5 mois et 20 jours (L’Histoire Ardennes) ; sur 100 mètres, le record de Pascaline, 1’10s14, tint 19 ans, et quand Anne-Sophie Le Parantoën le porta à 1’8s68, elle manqua de deux dixièmes la finale mondiale aux mondiaux 2007 de Melbourne. Le record de France actuel, détenu par Sophie de Ronchi, 1’7s97, a été établi à Strasbourg en 2011. Aujourd’hui, on peut dire que la meilleure française sur la distance est Charlotte Bonnet, laquelle est loin de prétendre à être une spécialiste, et, d’ailleurs, la nage rarement. Au niveau des jeunes, Camille Mallet, 16 ans, Amiens, 1’11s, et Emma Onolfo, 15 ans, Nice, 1’12s46, sont en pointe. Mais qu’est-ce que cela signifie ? Nul ne peut le dire. A ces âges, Ruta Meilutyte, certes très précoce, était championne olympique et recordwoman du monde…

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n° 3 – 200 DOS MESSIEURS

MINIMUM : 1’57s58

Record de France: 1’56s39 Benjamin STASIULIS, Amiens, 23 mars 2012

Champion de France 2016 : Benjamin STASIULIS, 1’58s48.

Leaders mondiaux 2017 : 1. Evgueny RYLOV, RUS, 1’53s81; 2. Jiayu XU, 1’54s03; 3. Kliment KOLESNIKOV, RUS, 1’55s49.

Les Français: 43. Geoffroy MATHIEU, 1’59s96; 88. Benjamin STASIULIS, 2’1s52.

***Geoffroy Mathieu, 20 ans, arrive, mais reste encore à distance du plus haut niveau.

Ici aussi, cela ne va pas fort de façon assez endémique. Benjamin Stasiulis a été notre porte-drapeau pendant des années sur la distance, et, à 31 ans, il se trouve confronté à une génération emmenée par Mathieu, 20 ans, seul sous les deux minutes. Derrière, on note le jeune Mewen Tomac, 16 ans, originaire de Caen et entraîné désormais à Amiens sous l’œil expert de Michel Chrétien, mais bien entendu, ses 2’2s94 réussis le 30 avril dernier sont très loin du niveau requis en compétition adulte…

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n° 4 – 400 4 NAGES DAMES

MINIMUM : 4’38s91

Record de France : 4’36s61 Lara GRANGEON (2016)

Championne de France 2016 : Lara GRANGEON, 4’36s61

Leaders mondiales 2017 : 1. Hannah MILEY, GBR, 4’34s12; 2. Mireia BELMONTE GARCIA, ESP, 4’35s01; 3. Yui OHAASHI, JPN, 4’35s35

Les Françaises : 32. Fantine LESAFFRE, 4’43s01; 48. Cyrielle DUHAMEL, 4’45s76.

***La néo Montpelliéraine Fantine Lesaffre est à cinq secondes de son record de 2016 et Lara Grangeon a l’air larguée. Disons que cette course a rarement donné de grandes exposantes, depuis la regrettée Camille Muffat et l’on voit mal une Française tirer son épingle du jeu cet été à Budapest sur la distance qui demande beaucoup de talent et beaucoup de travail… Evolution intéressante, cependant, de Cyrielle Duhamel (Béthune).

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n° 5 – 50 PAPILLON MESSIEURS

MINIMUM : 23s29

Record de France : 22s84 Frédéric BOUSQUET CNM, 22 avril 2009, et Florent MANAUDOU, CNM, 2 août 2015.

Champion de France 2016 : Mehdy METELLA , 24s29.

, 24s29. Leaders mondiaux 2017 : 1. Nicholas SANTOS, BRA, 22s61; 2. Benjamin PROUD, GBR, 22s80; 3. Oleg KOSTIN, RUS, 23s27.

Les Français 2017: 12. Mehdy METELLA, 23s58; 81. Jeremy STRAVIUS, 24s28

***Mehdy Metella est à une seconde, ce qui peut être beaucoup trop pour être comblé sur une distance brève. Et derrière, il n’y a vraiment personne, vu que Florent Manaudou s’éclate en handball !

MARDI 23 MAI 2017, épreuve n° 6 – 50 LIBRE DAMES

MINIMUM : 24s82

Record de France : 24s58 Malia METELLA, DTOEC, 1er août 2009.

Championne de France 2016 : Anne SANTAMANS, 24s59.

Leaders mondiales 2017 : 1. Sarah SJÖSTRÖM, SWE, 23s83; 2. Pernilla BLUME, DEN, 24s11 ; 3. Ranomi KROMOWIDJOJO, NED, 24s34.

Les Françaises 2017: 23. Mélanie HENIQUE, 25s11; 32. Anna SANTAMANS, 25s29.

***Perdues dans la foule, les Françaises. Henique est 16e à deux par nation, Santamans, qui avait été si régulière pendant toute l’olympiade passée et dominait chez nous, se situe au-delà de la 20e place. Jusqu’ici, relatif point fort de notre natation féminine, on ne sait plus très bien où se situe notre 50 dames.