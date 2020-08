Campionati Italiani Di Categoria Su Base Regionale: I Vincitori

CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA 2020

20 Luglio / 08 Agosto 2020

Base Regionale – Sedi varie

Vasca Lunga 50 metri

SwimSwam Italia Preview

Il Campionato Italiano di Categoria su base regionale si è svolto dal 20 Luglio all’8 Agosto 2020.

La manifestazione è stata suddivisa in più giornate e sedi, al fine di rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Al termine delle manifestazioni regionali è stata stilata una graduatoria dei tempi ottenuti e sulla base di questa è stato assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara. Le prove di staffetta sono al momento escluse dalla stesura della classifica nazionale. Sono stati ammessi gli atleti che avevano maturato il diritto a disputare le fasi finali dei Campionati Regionali annullati o interrotti in marzo per l’emergenza da Covid-19. Vi è stata comunque la possibilità per i Comitati Regionali di valutare la possibile ammissione alla manifestazione di atleti ulteriori.

Sono stati dei campionati diversi, ma non sono mancate le prestazioni di spicco che lasceranno il segno anche negli anni a venire.

E’ stata l’occasione per conoscere un po’ meglio i più giovani, che in questa stagione per la prima volta sono entrati nel mondo dei grandi e già hanno fatto rivolgere verso di sè le attenzioni degli addetti ai lavori.

La Federazione Italiana Nuoto ha pubblicato oggi i risultati ed i vincitori. Nel comunicato si precisa che:

Per il titolo non sono validi i tempi ottenuti in prima frazione di staffetta. Le graduatorie per società saranno comunicate nei prossimi giorni.