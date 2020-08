Campionato Categoria Su Base Regionale: Risultati Aggiornati All’8 Agosto

CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA 2020

20 Luglio / 08 Agosto 2020

Base Regionale – Sedi varie

Vasca Lunga 50 metri

Il Campionato Italiano di Categoria su base regionale si avvia alla conclusione. In programma per oggi l’ultima tornata di gare che si svolgeranno in Basilicata, presso il Villaggio Torre Del Faro.

Sono stati dei campionati diversi, ma non sono mancate le prestazioni di spicco che lasceranno il segno anche negli anni a venire.

E’ stata l’occasione per conoscere un po’ meglio i più giovani, che in questa stagione per la prima volta sono entrati nel mondo dei grandi e già hanno fatto rivolgere verso di sè le attenzioni degli addetti ai lavori.

Per una facile consultazione riportiamo le info dei vari Comitati Regionali. Appena disponibili, troverete il link cliccando Sulla parola “risultati” nell’indice delle regioni (la parola appare in rosso).

AGGIORNATO AL GIORNO 8 AGOSTO 2020

VENETO

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

TRENTINO ALTO ADIGE

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

15/23 Luglio

Terni

Risultati

MARCHE

26 Luglio (girone nord)

Risultati

9 Agosto (girone sud)

ABRUZZO

4-6 AGOSTO

PESCARA – Le Naiadi

sito web

Risultati completi

MOLISE

Chieti 25/26 Luglio 2020

Sito web

Risultati

BASILICATA

8/9 AGOSTO

Scanzano Jonico – villaggio Torre Del Faro

Sito web

SICILIA

SARDEGNA

NORME DA OSSERVARE

FIN precisa che il Campionato Regionale potrà essere suddiviso in più giornate e sedi. La norma è inserita al fine di rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Dovrà essere rispettata la formula a serie ed il limite temporale valido a livello nazionale.

Al termine delle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti. sulla base di questa quale verrà assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara.

Le prove di staffetta sono al momento escluse dalla stesura della classifica nazionale.

AMMISSIONE

Nella circolare vengono anche specificati gli atleti ammissibili.Possono essere ammessi gli atleti che avevano maturato il diritto a disputare le fasi finali dei Campionati Regionali annullati o interrotti in marzo per l’emergenza da Covid-19. Vi è comunque la possibilità per i Comitati Regionali di valutare la possibile ammissione alla manifestazione di atleti ulteriori.

TEMPI

I tempi nuotati ai Campionati su base regionale saranno validi per l’estensione della graduatoria nazionale del Campionato Italiano di Categoria su base regionale. Saranno altresì validi per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione al successivo Campionato Italiano Assoluto-57° Trofeo “Sette Colli”.