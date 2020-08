Siobhan Haughey Nuota Sotto Il Record Asiatico I 200 Stile 1:54.44

La nuotatrice di Hong Kong Siobhan Haughey ha nuotato sotto il record nazionale e asiatico nei 200 metri stile libero, anche se il tempo non è ufficiale.

In una prova a tempo effettuata venerdì, la Haughey ha nuotato il tempo di 1:54.44 nei 200 metri Stile libero in vasca lunga. Il crono batte sia il suo record nazionale di 1:54.98, stabilito ai Campionati del Mondo della scorsa estate, sia il record asiatico di 1:54.85, stabilito nel 2018 dalla giapponese Rikako Ikee.

COMPARATIVE SPLITS:

RIKAKO IKEE SIOBHAN HAUGHEY SIOBHAN HAUGHEY Old Asian Record Old HK Record New HK Record 1st 50 27.09 26.82 26.35 2nd 50 29.06 29.46 28.86 3rd 50 29.65 29.28 29.65 4th 50 29.05 29.42 29.58 Final Time 1:54.85 1:54.98 1:54.44

Il tempo di Haughey è anche il più veloce al mondo in questa stagione, eclissando il tempo di 1:54.59 nuotato dall’americana Katie Ledecky alla tappa di Des Moines della Pro Swim Series a Marzo. Inoltre, le avrebbe fatto conquistare la medaglia d’argento ai Campionati del mondo di Gwangju del 2019.

La ventiduenne Haughey ha completato la sua carriera collegiale all’Università del Michigan nella primavera del 2019 e da allora continua ad allenarsi in un gruppo post-laurea. Come molti altri nuotatori internazionali che si allenano negli Stati Uniti, è tornata a casa per allenarsi a Hong Kong durante la pandemia.

Il suo ritorno in America è previsto per la fine del mese, insieme ad altri cittadini di Hong Kong dell’Università del Michigan, come Jamie Yeung e Katii Tang.