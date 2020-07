La Liguria Fissa Le Date E Sede Del Campionato Di Categoria

CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA 2020

20 Luglio / 08 Agosto 2020

Base Regionale – Sedi varie

Vasca Lunga 50 metri

La Liguria ha fissato le date dei propri Campionati di Categoria.

Il 21 Luglio scorso vi avevamo riportato la decisione del Comitato Regionale ligure di sospendere le manifestazioni sportive.

Il consiglio regionale, riunitosi in convocazione straordinaria, a seguito dei nuovi casi di contagio Covid 19 ha deliberato all’ unanimità l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive con effetto immediato. La difficile decisione è stata presa per tutelare in primis i nostri atleti, principale patrimonio delle nostre società. Nella speranza di poter riprendere al più presto con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Con una circolare, il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto ha comunicato lo svolgimento della manifestazione per i giorni 1 e 2 Agosto 2020.

Il fischio di inizio ci sarà sabato 1 Agosto alle ore 15,00 per le femmine iscritte agli 800 metri stile libero.

CAMPIONATI CATEGORIA – APPROFONDIMENTI

NORME DA OSSERVARE

FIN precisa che il Campionato Regionale potrà essere suddiviso in più giornate e sedi. La norma è inserita al fine di rispettare le prescrizioni sul distanziamento sociale.

Dovrà essere rispettata la formula a serie ed il limite temporale valido a livello nazionale.

Al termine delle manifestazioni regionali sarà stilata una graduatoria dei tempi ottenuti. sulla base di questa quale verrà assegnato il titolo nazionale per ciascuna categoria e distanza di gara.

Le prove di staffetta sono al momento escluse dalla stesura della classifica nazionale.

AMMISSIONE

Nella circolare vengono anche specificati gli atleti ammissibili.Possono essere ammessi gli atleti che avevano maturato il diritto a disputare le fasi finali dei Campionati Regionali annullati o interrotti in marzo per l’emergenza da Covid-19. Vi è comunque la possibilità per i Comitati Regionali di valutare la possibile ammissione alla manifestazione di atleti ulteriori.

TEMPI

I tempi nuotati ai Campionati su base regionale saranno validi per l’estensione della graduatoria nazionale del Campionato Italiano di Categoria su base regionale. Saranno altresì validi per il conseguimento eventuale dei tempi-limite di ammissione al successivo Campionato Italiano Assoluto-57° Trofeo “Sette Colli”.