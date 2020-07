Liguria: Nuovo Focolaio Covid-Contagiato Aicardi-Sospese Manifestazioni

In Liguria, dopo la conferma di un nuovo focolaio COVID-19, il Comitato Regionale Della Federazione Italiana Nuoto ha sospeso tutte le manifestazioni.

Il consiglio regionale, riunitosi in convocazione straordinaria, a seguito dei nuovi casi di contagio Covid 19 ha deliberato all’ unanimità l’annullamento di tutte le manifestazioni sportive con effetto immediato. La difficile decisione è stata presa per tutelare in primis i nostri atleti, principale patrimonio delle nostre società. Nella speranza di poter riprendere al più presto con rinnovato entusiasmo e determinazione.

Il contagio è partito, secondo quanto riferisce tpi, da un ristorante di sushi in via Vittorio Veneto. I contagiati accertati sono 17. Tra questi, vi è Matteo Aicardi, centroboa del Settebello e della Pro Recco.

Aicardi fino al 7 Luglio si trovava in collegiale con il Settebello a Siracusa. Aveva lasciato il collegiale per eseguire alcuni accertamenti alla spalla a Milano, per poi tornare a casa.Dopo aver manifestato alcuni sintomi, è stato ricoverato in Ospedale per precauzione. La Federazione Italiana Nuoto ha dunque eseguito i tamponi su tutti i componenti del Settebello in collegiale (atleti, staff, dirigenti). Con un comunicato stampa del 17 Luglio scorso, la FIN dichiara:

Tutti i tamponi eseguiti giovedì hanno dato esito negativo.

Pertanto il collegiale del Settebello, già sottoposto a tamponi a inizio giugno, prosegue sotto il rigoroso controllo dello staff medico.

Anche la Federazione conferma che Aicardi ha lasciato il collegiale prima del giorno in cui presumibilmente ha contratto il virus.

I nuovi casi di COVID-19 registrati nella Regione hanno dunque fatto decidere per la sospensione di tutte le manifestazioni. Tra quelle in programma, il Campionato italiano di categoria su base regionale.