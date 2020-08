14 Saal Ke Michael Hochwalt Ne SCY 200 Fly Me Kiya 1:49.9

2020 SWAT Challenge

August 20th-21st, 2020

Whitworth University, Spokane, Wa

Short Course Yards (SCY)

Results

Spokane Waves Aquatic Team (SWAT) Ke 14-Year-Old Michael Hochwalt Ne Is Summer Apna 3 Personal Best Time Diya. SWAT Ne Whitworth University Me Ek SCY Intrasquad Meet Rakhi Thi. Jisme Michael Hochwalt Ne Aone 3 Best Time Diye.

Hochwalt Ne 200 Fly Me First Place Hasil Kari Jisme Unhone New Best Time Diya Jo Ki 1:49.93 Ka Raha. Hochwalt Ne Sirf 1:50 Ka Barrier Hi Nahi Balki Unhone First Time 1:53 Ka Barrier Bhi Break Kiya Hai.

2019-2020 Season Top 13-14 Boys Times In 200 Yard Fly:

Cooper Lucas, Lakeside Aquatic Club – 1:47.34 Dean Jones, Magnolia Aquatic Club – 1:48.87 (13 Years Old) Michael Hochwalt, Spokane Waves Aquatic Team – 1:49,93 Michael Mullen, Ncap – 1:51.39 Daniel Diehl, Unattached – 1:51.41

Hochwalt Ne 100 Fly Me Bhi Apna Personal Best Time Diya Jo Ki 51.04 Ka Tha. Is Meet Me Ane Se Phle Hochwalt Ne 100 Fly Me 52.44 Ka Time Diya Tha.

Inhi Ke Teammate Drew Kistler Jo Ki 17 Saal Ke Hai Unhone Ne Bhi 2 Personal Best Time Diye, Kistler Ne 100 Breast Me 56.07 Ka Time Diya Jo Ki Pichle Personal Best Time Se Lagbhag Half Second Fast Time Tha. Kistler Ka Pichla Best Time 56.58 Ka Tha.

Kistler And Hochwalt 100 Fly Me Head-To-Head Chal Rhe The, Ek Tarah Se Dono Swimmer Ek Dusre Ke Personal Best Ke Liye Ek Dusre Ko Push Kar Rhe The. Kistler Ne 50.06 Ka Time Diya Wahi Hochwalt Ne 51.04 Diya.