Campionati Britannici Di Qualificazione Olimpica Cancellati

I Campionati Britannici rimanevano uno dei pochi Trial olimpici ancora in programma.

Oggi, martedì 17 marzo, British Swimming ne ha annunciato l’annullamento.

L’evento rappresenta l’unica opportunità di qualificazione della nazione per i Giochi Olimpici di quest’estate.

Dopo l’ultimo annuncio del governo britannico, che sconsiglia contatti non essenziali e raduni di massa, British Swimming può confermare l’annullamento dei Campionati britannici di nuoto e del British Para-Swimming International Meet (BPSIM),

Inoltre, le politiche di selezione saranno riesaminate sia per le gare in piscina che per le acque libere.

Anche le FINA Diving World Series, in programma al London Aquatics Centre dal 27 al 29 marzo, sono state rinviate, così come i Campionati Britannici Juniores di tuffi.

I campionati estivi britannici in programma dal 21 al 26 luglio verranno riprogrammati alla luce delle cancellazioni che si verificheranno nella nazione.

Il comunicato stampa conclude:

“Noi di British Swimming, insieme a tutte le organizzazioni sportive, siamo molto addolorati per la situazione attuale. Sappiamo quanto duramente tutti i nostri atleti, allenatori e volontari lavorino per mantenere lo sport. Allo stesso tempo siamo molto consapevoli che la situazione attuale trascende lo sport”. Siamo tutti responsabili della salute pubblica e faremo tutto il possibile per sostenerla sia durante l’attuale pandemia che quotidianamente”.

Swimswam sta seguendo tutti gli aggiornamenti in merito alla sospensione delle manifestazioni internazionali.

Abbiamo predisposto un unico articolo dove sono elencati tutti gli eventi sospesi e/o cancellati.

Potete dunque leggere ogni aggiornamento (in inglese) cliccando qui