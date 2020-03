Buone Notizie: Ikee Rikako Torna Ad Allenarsi In Acqua

Buone notizie dal mondo del nuoto.

Mentre la comunità del nuoto viene colpita da notizie spiacevoli riguardanti le gare internazionali e le qualificazioni olimpiche che sono state annullate a causa dell’epidemia di coronavirus, noi ci aggrappiamo a qualsiasi buona notizia che riusciamo a trovare.

Entra in scena la superstar giapponese Rikako Ikee, la diciannovenne colpita da leucemia nel febbraio del 2019.

Poco dopo essere diventata la prima donna MVP dei Giochi Asiatici in assoluto, Ikee ha annunciato che le era stata diagnosticata la leucemia.

La giovanissima giapponese ha lottato un anno, vivendo un periodo terribile, come lei stessa aveva raccontato in un’intervista dello scorso Febbraio.

Il mese scorso Ikee era tornata ad allenarsi in palestra. Ora si è rituffata in acqua.

Questa mattina, ha lasciato in un post su Instagram le sue emozioni a riguardo:

Tradotto, il post di Ikee recita:

“Finalmente è arrivato il permesso del medico dell’ospedale e sono riuscita ad entrare in piscina. Entro in una piscina per la prima volta dopo 406 giorni! Sono così felice. sono a mio agio e felice che non riesco ad esprimerlo a parole. Nuovi virus si stanno diffondendo in tutto il Giappone e nel mondo. Spero che la prevenzione delle infezioni e le contromisure, per me compresa, vengano risolte”.

La campionessa giapponese ha nuotato in maniera leggera per circa trenta minuti.

Sotto al post tantissimi sono i commenti. Tra questi hanno lasciato la loro testimonianza di vicinanza anche Adam Peaty, James Guy, Sarah Sjostrom e l’ungherese Katinka Hosszu.

Ikee non gareggerà, ma il Japan Swim, che rappresenta l’unico incontro di qualificazione olimpica della nazione, è ancora in programma dal 2 al 6 aprile.